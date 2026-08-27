Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Antalya'da 3,86 promille yakalandı

Antalya'da polis takibiyle durduruldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1261 Sokak üzerinde, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü M.A., kullandığı otomobille kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sonucu araç yaklaşık 300 metre sonra durdurularak sürücü yakalandı.

Olayın gelişimi:

Olay yerinde polis otosunda yapılan alkometre ölçümü sonucunda sürücünün 3,86 promil alkollü olduğu tespit edildi. Soruşturma sırasında M.A.'nın daha önce ehliyetine el konulduğu bilgisine ulaşıldı.

Uygulanan cezalar:

Sürücüye, ikinci kez alkollü araç kullanmak, polisin 'dur' ihtarına uymamak ve daha önce ehliyete el konulmasına rağmen araç kullanmak gerekçeleriyle toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 2 ay süreyle trafikten men edildi.

İşlemlerinin ardından M.A. polis merkezine götürülürken, otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı.

ANTALYA’DA POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAYARAK KAÇAN SÜRÜCÜ, YAKLAŞIK 300 METRE SÜREN KOVALAMACANIN ARDINDAN YAKALANDI. YAPILAN KONTROLDE 3,86 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENEN SÜRÜCÜYE TOPLAM 450 BİN LİRA CEZA UYGULANDI.