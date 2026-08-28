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Pompalı tüfekle dolaşan şahıs Odunpazarı'nda 30 dakikada yakalandı

Eskişehir Odunpazarı'nda üzerinde pompalı tüfek olduğu ihbarı yapılan şahıs, polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla 30 dakikadan kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Pompalı tüfekle dolaşan şahıs Odunpazarı'nda 30 dakikada yakalandı

Eskişehir'de hızlı müdahale sonucu şüpheli yakalandı

Eskişehir Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi'nde, siyah giyimli bir erkeğin kıyafetinin altında pompalı tüfek taşıdığı yönündeki ihbar, polis ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler kısa sürede bölgede araştırma başlattı ve şüphelinin izine 30 dakikadan kısa bir sürede ulaştı.

takip ve müdahale:

Şüpheli, ekipleri görünce Yaşar Aydın Parkı'nın yürüyüş yolunda kaçmaya başladı. Kaçışı sırasında üzerindeki silahı yol kenarına attığı görülen şahıs, polislerin kısa süreli takibiyle etkisiz hale getirildi ve ekip otosuna bindirildi. Müdahale sırasında herhangi bir vatandaşın zarar görmediği bildirildi.

silahın bulunması ve soruşturma:

Polis ekipleri, şüphelinin kaçarken attığı silahı bulmak için park ve çevresinde, su kanalı dahil olmak üzere kapsamlı arama yaptı. Yapılan aramalarda, içinde fişek olduğu iddia edilen pompalı tüfek park içindeki bir ağacın altında bulundu. Olay yerine güvenlik şeridi çekilerek tüfek muhafaza altına alındı.

Kendini A.G. olarak tanıtan şüpheli, gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; kolluk kuvvetleri bulguların değerlendirilmesi ve olayın ayrıntılarını netleştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.

KİŞEHİR’NDE ÜSTÜNDE POMPALI TÜFEK TAŞIYAN ŞÜPHELİ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YARIM...

KİŞEHİR’NDE ÜSTÜNDE POMPALI TÜFEK TAŞIYAN ŞÜPHELİ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI SONUCU YARIM SAATTEN AZ BİR SÜREDE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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