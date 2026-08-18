Pozantı'da stop lambasını tamir ettiren adam tırların arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Adana'nın Pozantı ilçesindeki oto sanayi bölgesinde saat 11.30 civarında meydana gelen kazada, 62 yaşındaki Aykut Turan iki tır arasında kalarak yaşamını yitirdi. Turan, 41 FF 975 plakalı tırın arka stop lambasını tamir ettirirken olay gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre tamir işlemini yapan elektrik ustasının müdahalesi sürerken, geri manevra yapan 33 FH 767 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turan ağır şekilde yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aykut Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, stop lambasını tamir eden elektrik ustasının kazadan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Soruşturma süreci:

Kazaya sebep olan 33 FH 767 plakalı tırın sürücüsü Mehmet E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE TIRIN ARKA STOP LAMBASINI TAMİR ETTİREN 62 YAŞINDAKİ ADAM, BAŞKA BİR TIRIN GERİ MANEVRA İLE ÇARPMASI SONUCU İKİ TIR ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ.