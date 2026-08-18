Dolar 47,9311 +0,02%
Euro 55,5254 +0,02%
Bist 14.127,98 -0,03%
Altın Gram 6.790,96 -0,31%
EUR/USD 1,1581 +0,03%
Brent Petrol 91,93 +1,00%
--°

Pozantı'da stop lambasını tamir ettiren adam tırların arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

Pozantı'da 62 yaşındaki Aykut Turan tırın stop lambasını tamir ettirirken geri manevra yapan 33 FH 767 plakalı tırın çarpmasıyla sıkışıp hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 13:28

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Pozantı'da stop lambasını tamir ettiren adam tırların arasında sıkışarak yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Adana'nın Pozantı ilçesindeki oto sanayi bölgesinde saat 11.30 civarında meydana gelen kazada, 62 yaşındaki Aykut Turan iki tır arasında kalarak yaşamını yitirdi. Turan, 41 FF 975 plakalı tırın arka stop lambasını tamir ettirirken olay gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre tamir işlemini yapan elektrik ustasının müdahalesi sürerken, geri manevra yapan 33 FH 767 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle Turan ağır şekilde yaralandı ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aykut Turan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada, stop lambasını tamir eden elektrik ustasının kazadan son anda kurtulduğu öğrenildi.

Soruşturma süreci:

Kazaya sebep olan 33 FH 767 plakalı tırın sürücüsü Mehmet E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE TIRIN ARKA STOP LAMBASINI TAMİR ETTİREN 62 YAŞINDAKİ ADAM, BAŞKA BİR...

ADANA’NIN POZANTI İLÇESİNDE TIRIN ARKA STOP LAMBASINI TAMİR ETTİREN 62 YAŞINDAKİ ADAM, BAŞKA BİR TIRIN GERİ MANEVRA İLE ÇARPMASI SONUCU İKİ TIR ARASINDA SIKIŞARAK CAN VERDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir...
images

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi
images

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına al...
images

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaral...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Büyükçekmece'de otomobilin İETT otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı, bir yolcu sıkıştı

Taşköprü'de kavşak çarpışmasında bir çift yaşamını yitirdi

Sapanca'da çatı katı yangını itfaiye ve vatandaş iş birliğiyle kontrol altına alındı

Niğde'de şarampole yuvarlanan araçla kafa kafaya çarpışma: biri ağır, yedi yaralı

TREND HABERLER

Mersin Spor Kulübü hedefini büyüttü: şampiyonluk ve Süper Lig dönüşü

Geleceğin deniz koruyucuları: Bayburt'ta hayalet ağ farkındalığı

Yozgat'ta düzenlenen baskında bir zanlı cezaevine gönderildi

Kırıkkale'de takip sonucu yurt dışına çıkarma ve uyuşturucu suçlarından iki hükümlü yakalandı

Samsunspor başkanından transfer planı: forvet ve orta saha öncelikli

Çankırı-Ankara yolunda çarpışma: araçlar hasar gördü, herkes yara almadan kurtuldu

Doğu Sussex'te raydan çıkan trenin üç vagonu yan yattı: tahliye ve soruşturma sürüyor

Erzincan'ın saklı yaylası Sohmarik, sosyal medyanın yeni rotası