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Rams Park'ta karaborsa bilet operasyonunda üç kişi yakalandı

14 Ağustos 2026'de Rams Park'ta oynanan Galatasaray–Çorum FK maçında karaborsa bilet sattıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı; iki şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 11:01

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Rams Park'ta karaborsa bilet operasyonunda üç kişi yakalandı

olayın başlangıcı ve soruşturma:

Galatasaray Spor Kulübü tarafından yapılan suç duyurusu üzerine, 14 Ağustos 2026 tarihinde Rams Park Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Çorum FK müsabakasında karaborsa bilet satışına ilişkin soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Trendyol Süper Lig maçı öncesinde satışa sunulan bazı biletlerin yüksek fiyattan el değiştirdiğine dair iddialar üzerine çalışma yürüttü.

tespitler ve operasyon:

Yapılan incelemelerde, gişe görevlisi M.E. ile ilişkili olduğu belirlenen H.D. ve B.K. isimli şüphelilerin, gişeye gelen üç taraftara toplam satış bedeli 5 bin 715 TL olan biletleri 15 bin lira karşılığında sattıkları tespit edildi. Bu tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda ilgili kişiler yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon, kulübün ihbarı doğrultusunda yürütülen soruşturmanın ardından gerçekleştirildi ve amaç, müsabaka öncesi gerçekleştirilen karaborsa satışlarının önüne geçmekti.

gözaltı sonrası süreç:

Gözaltına alınan üç şüpheliden gişe görevlisi M.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer iki şüpheli H.D. ve B.K. ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve işlemlerin ilgili birimlerce tamamlandığı bildirildi.

GALATASARAY İLE ÇORUM FK ARASINDA OYNANAN FUTBOL MÜSABAKASI İÇİN KARABORSA BİLET SATTIKLARI İDDİA...

GALATASARAY İLE ÇORUM FK ARASINDA OYNANAN FUTBOL MÜSABAKASI İÇİN KARABORSA BİLET SATTIKLARI İDDİA EDİLEN 3 ŞÜPHELİ, KULÜBÜN İHBARI ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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