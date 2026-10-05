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rezidanstaki çiçek tartışmasının ardından gelen ölüm: mahkeme kararı açıklandı

Gaziantep'te 2022'de çiçek hırsızlığıyla başlayan husumette iki kişinin öldüğü davada Talat İ. beraat etti; Volkan Şahin için yakalama emri devam ediyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 11:26

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EDİTÖR: Hakan Arslan

rezidanstaki çiçek tartışmasının ardından gelen ölüm: mahkeme kararı açıklandı

Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı

Gaziantep'te 2022 yılında bir rezidansta başlayan çiçek hırsızlığı tartışmasının ardından yaşanan silahlı kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Heyet, sanık Talat İ. hakkında tüm suçlardan beraat kararı alırken, sanık Volkan Şahin yönünden açılan kamu davasının tefrik edilerek ayrı esasa kaydedilmesine ve hakkında bulunan yakalama emrinin devamına hükmetti.

mahkeme süreci ve heyetin gerekçesi:

Duruşma Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü; maktul yakınları, sanık avukatları ve maktul avukatları salondaydı. Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını yineleyerek, sanık Talat İ.'nin olay yerine sanık Volkan Şahin ile birlikte gittiğini, Volkan Şahin'i kendi aracıyla götürerek olay sırasında maddi ve manevi destek sağladığını iddia etti. Savcı, Talat İ. hakkında iki maktule yönelik "kasten öldürmeye yardım" ve Hüseyin T.'ye yönelik kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına yardım etme dolayısıyla cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Talat İ.'nin avukatı mütalaaya katılmayarak müvekkilinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti ise Talat İ.'nin üzerine atılı suçları işlediğini gösteren, her türlü şüpheden uzak, mahkumiyetine yeterli, inandırıcı ve kesin delil bulunmadığını belirterek tüm suçlardan beraatine karar verdi. Heyet ayrıca Volkan Şahin hakkında açılan davayı tefrik ederek ayrı esasa kaydetti ve yakalama emrinin devamına hükmetti.

olayın geçmişi ve dava konusu husumet:

Olay, 2022 yılı akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Güneykent Mahallesi 242 No’lu sokakta meydana geldi. İddiaya göre rezidansta gerçekleşen bir çiçek hırsızlığı olayı taraflar arasında husumetin başlamasına yol açtı. Rezidanstaki güvenlik kamerası görüntülerinin polise verilmesinin ardından taraflar arasında tartışmalar yaşandı; gerginliğin tırmanması üzerine çıkan silahlı çatışmada Cuma Arar ve Mehmet Polat olay yerinde hayatını kaybetti.

Duruşmada maktul yakınlarının sanıklardan en ağır cezanın verilmesini talep ettiği kaydedildi. Mahkemenin beraat ve tefrik kararları, soruşturmanın ve kovuşturmanın kritik delil değerlendirmelerine dayandı; Volkan Şahin hakkında yakalama emrinin sürmesi ise dosyanın ayrılarak takip edileceğini gösteriyor.

GAZİANTEP&#039;TE 2022 YILINDA BİR REZİDANSTA YAŞANAN ÇİÇEK HIRSIZLIĞI OLAYIYLA BAŞLAYAN HUSUMETİN...

GAZİANTEP'TE 2022 YILINDA BİR REZİDANSTA YAŞANAN ÇİÇEK HIRSIZLIĞI OLAYIYLA BAŞLAYAN HUSUMETİN ARDINDAN 2 KİŞİNİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ OLAYA İLİŞKİN DAVANIN KARAR ÇIKTI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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