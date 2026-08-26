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Rize'de trafikte bisikletliye yönelik saldırıya 360 bin lira idari yaptırım

Rize'de trafikte tartıştıktan sonra araçtan inip bisikletliye saldıran sürücü ve yolcuya 2918/46/4 uyarınca toplam 360.000 TL idari ceza uygulandı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:30

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Rize'de trafikte bisikletliye yönelik saldırıya 360 bin lira idari yaptırım

Olayın gelişimi

Olay, Rize merkez Gündoğdu Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde, dün saat 17.05 sıralarında gerçekleşti. Trafikte tartışma çıkan 53 AAL 697 plakalı otomobilde bulunan şahıslar ile bir bisiklet sürücüsü arasında sözlü münakaşa büyüdü.

İddiaya göre araçtan inen sürücü ve yolcu, bisiklet sürücüsüne saldırdı; saldırı anları bisiklet sürücüsünün aksiyon kamerasına anbean yansıdı. Görüntüler, olayın polis ekiplerine intikal ettirilmesine zemin hazırladı.

Polis müdahalesi ve uygulanan cezalar

Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 46/4 maddesi uyarınca sorumlulara işlem yaptı. Sürücü D.Y.A. ile yolcu A.C.A.'ya her birine 180.000 TL olmak üzere toplam 360.000 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca yapılan idari işlemler kapsamında sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle geçici olarak el konuldu ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yetkililer, delil niteliğindeki kamera kayıtlarının dosyada mevcut olduğunu bildirdi.

Olay, trafikte taşkınlık ve saldırgan davranışlara karşı uygulanabilecek idari yaptırımların sahadaki bir örneği olarak kayda geçti; emniyet yetkilileri benzer vakalarda etkin müdahale ve delil toplamanın önemine vurgu yaptı.

RİZE’DE TRAFİKTE TARTIŞTIKLARI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE SALDIRMAK AMACIYLA ARAÇTAN İNEN SÜRÜCÜ VE...

RİZE’DE TRAFİKTE TARTIŞTIKLARI BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNE SALDIRMAK AMACIYLA ARAÇTAN İNEN SÜRÜCÜ VE YOLCUYA TOPLAM 360 BİN TL İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ. O ANLAR İSE BİSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN AKSİYON KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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