Dolar 48,1029 +0,05%
Euro 56,1207 -0,10%
Bist 14.669,51 +1,35%
Altın Gram 7.228,70 -0,43%
EUR/USD 1,1659 -0,14%
Brent Petrol 86,17 -1,26%
--°

Niğde'de ev aramasında kaçak alkol iddiasıyla 40 litre etil alkol ele geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesinde jandarma ekiplerinin aramasında, kaçak veya sahte içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 40 litre etil alkol ele geçirildi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 16:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Niğde'de ev aramasında kaçak alkol iddiasıyla 40 litre etil alkol ele geçirildi

Niğde'de jandarma operasyonunda kaçak etil alkol ele geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen adli aramada, kaçak veya sahte alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 40 litre etil alkol ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Arama, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapıldı. Ekipler, şüphe üzerine bir adrese yönelerek yapılan aramada söz konusu miktardaki etil alkole ulaştı.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak kaynakta belirtilen bilgilere göre 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor ve yetkililer elde edilen maddelerle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

NİĞDE’DE 40 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

NİĞDE’DE 40 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Nişantaşı'nda kökünden kopan çınar iki aracın üzerine devrildi
images

Erzurum'un simge büfesi otobüs çarpmasıyla zarar gördü
images

sivil polis Heimlich manevrasıyla kadının hayatını kurtardı
images

Dönercide boğulma anı: polis Musa Akay’ın Heimlich müdahalesi hayat kurtardı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehir'de parkta döner bıçağıyla saldırı: bir kişi ağır yaralandı

Trakya'da bereket yılı: Ebubekir Gizligider ayçiçeği hasadında üreticilerle bir araya geldi

Komşular ve itfaiye işbirliğiyle Bitez'de otluk yangını hızla kontrol altına alındı

Müzik ve yeniden başlayanlar: Yaprak Sayar ile Alper Uzkur denetimli serbestlik yükümlüleriyle buluştu

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı