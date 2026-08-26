Niğde'de ev aramasında kaçak alkol iddiasıyla 40 litre etil alkol ele geçirildi

Niğde'de jandarma operasyonunda kaçak etil alkol ele geçirildi

Niğde'nin Bor ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen adli aramada, kaçak veya sahte alkollü içki üretiminde kullanıldığı değerlendirilen 40 litre etil alkol ele geçirildi.

operasyonun ayrıntıları:

Arama, Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yapıldı. Ekipler, şüphe üzerine bir adrese yönelerek yapılan aramada söz konusu miktardaki etil alkole ulaştı.

soruşturma ve yasal süreç:

Olayla ilgili olarak kaynakta belirtilen bilgilere göre 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor ve yetkililer elde edilen maddelerle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

NİĞDE’DE 40 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ