Rumeli Feneri'nde tekneler sezona hazırlanıyor, palamut beklentisi yüksek

rumeli feneri'nde sezon hazırlıkları yoğun tempoda

Denizlerde yeni av sezonunun başlamasına günler kala Sarıyer'deki Rumeli Feneri Limanı hareketlendi. Tekneciler ve ekipler, sezon boyunca kullanılacak ağları elden geçiriyor, teknelerin motor, güverte ve ekipman bakımlarını tamamlıyor. Limanda hummalı çalışmanın yanı sıra hazırlıklar havadan görüntülendi; balıkçılar kısa süre sonra denize açılmak için son kontrolleri yapıyor.

tekneler ve ağlarda son kontroller:

Genel av yasağının 15 Nisan'da başlaması ve 1 Eylül'de sona ermesiyle Karadeniz, Marmara ve Ege'de balıkçılar yeniden denize açılacak. Rumeli Feneri Limanı'nda küçük tekneler ile profesyonel gırgır ekipleri farklı hazırlık süreçlerinden geçiyor. Tekne bakımından ağ onarımına, motor kontrollerinden güverte düzenlemelerine kadar tüm işler titizlikle yürütülüyor. Balıkçılar yıpranan ağları onarıyor, yeni takımlarını hazırlıyor; bazı ekiplerin sezonluk olarak Ordu, Giresun gibi şehirlerden gelerek burada çalıştığı belirtiliyor.

balıkçıların beklentisi: palamut öne çıkıyor:

Balıkçılar bu sezon için özellikle palamut beklentisinin yüksek olduğunu söylüyor. Tecrübelerine dayanan tahminlerle palamutun havyar dökme dönemine bağlı olarak bol olacağı öngörülüyor. Rumeli Feneri'nden konuşan balıkçı Hüseyin Güzey, palamutun küçük hali olan vonoz döneminin haziran ayı içinde tutulduğu takdirde yılın verimli geçeceğini belirtti ve 'Bu sene de 2026 sezonunun çok verimli geçeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşımız palamutu çok ucuza yiyecek, buna eminim' dedi.

Güzey ayrıca profesyonel gırgır teknelerinin 1 Eylül'de, küçük çapara ve olta teknelerinin ise 15 Ağustos civarında avcılığa başladığını hatırlattı. Büyük teknelerin açılmasıyla limanda yoğun bir trafik ve hızlı bir çalışma temposu beklendiğini ifade etti. Güzey, palamutun fazla olduğu yıllarda hamsi'nin azalabileceği uyarısında bulunarak, palamutun hamsiyi avlayarak baskılayabileceğini söyledi.

Diğer bir balıkçı Ubeyde Güzey de son iki yılın kendileri için zorluk getirdiğini vurguladı, fakat bu yıl deniz koşullarının iyi göründüğünü ve palamut sezonu olabileceğini söyledi. Ubeyde Güzey, yunus balığının zaman zaman ağlara zarar verdiğini, yeni takımlar hazırlandığını ve sezonun bol kazançlı geçmesi temennisinde bulundu: 'Bu sene herkes takımını, ağını, adamını çok güzel hazırlasın. Çok güzel bir sezon bizi bekliyor Allah'ın izniyle.'

Sezonun başlamasıyla beraber Rumeli Feneri Limanı'ndaki hazırlıkların yoğunluğu da artacak. Balıkçılar hem ekonomik beklentilerini hem de denizdeki stok dinamiklerini göz önünde bulundurarak çalışmalara son hız devam ediyor. Tüm işaretler bu yıl palamutun öne çıkabileceğine işaret ederken, av sezonunun açılmasıyla birlikte limandan hızlı bir üretim akışı bekleniyor.

Balıkçılar yeni sezona hazır: Rumeli Feneri'ndeki balıkçılar bu yıl palamuttan umutlu