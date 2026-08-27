Rumeli Feneri'ndeki balıkçılar yeni sezona palamut umuduyla hazırlanıyor

Sezon hazırlıkları hız kazandı:

Denizlerde 1 Eylül'de başlayacak yeni av sezonu öncesinde Sarıyer'deki Rumeli Feneri Limanı'nda hazırlıklar son hız devam ediyor. 1 Eylül ile birlikte Karadeniz, Marmara ve Ege'de gırgır tekneleri denize açılacak; limandaki çalışanlar motor bakımını, güverte kontrollerini ve ekipman servisini tamamlıyor. Görüntüler limanın havadan çekildiği anları da yansıtıyor.

15 Nisan'da başlayan genel av yasağının sona ermesiyle, tekneler ağlarını onarıyor ve yıpranan parçaları değiştiriyor. Limanda gözlemler, küçük ölçekli balıkçılar ile profesyonel ekiplerin farklı zamanlarda denize çıkacağını gösteriyor: profesyonel gırgır balıkçıları 1 Eylül'de, küçük çapara ve olta ekipleri ise 15 Ağustos'tan itibaren kademeli olarak faaliyete başladı.

Balıkçıların palamut beklentileri:

Balıkçılar genel olarak bu yılı palamut açısından ümit verici buluyor. Limandaki balıkçı Hüseyin Güzey, palamutta verimi belirleyen dönemin ve cinsin seyrine ilişkin gözlemlerini aktardı: "Biz kendi bilgilerimize, tecrübelerimize dayanarak öngörebiliyoruz. Palamut balığının havyar dökme tarihi vardır. O tarihte palamutun en küçük hali vonoz dediğimiz, haziran ayının içinde o vonoz tutulduğu zaman çok balık olacağını tahmin ediyoruz. Tahminlerimiz de yüzde 80'de tutuyor. Bu sene de çok verimli geçeceğini tahmin ediyoruz. Vatandaşımız palamutu çok ucuza yiyecek, buna eminim." Güzey, sezonun yoğun geçeceğini ve limana sık giriş-çıkışlar olacağını belirtti.

Güzey ayrıca sezonluk mürettebatın Ordu ve Giresun gibi bölgelerden geldiğini, denize açıldıklarında çalışma tempolarının yüksek olacağını anlattı. Palamutun artması durumunda Karadeniz'de hamsi avcılığının baskı altında kalabileceği, çünkü palamutun hamsiyi tükettiği ifade edildi; bu nedenle hamsicilerin bu sezon zorlanabileceği görüşü paylaşıldı.

Ubeyde Güzey ise son iki yılın kendileri açısından zor geçtiğini, bazı türlerde azalma olduğunu belirterek bu sezonun deniz görünümünün daha iyi olduğunu söyledi. Yunusların ağlara zarar verdiğini ve bu nedenle yeni takımların hazırlanmasının gerektiğini vurguladı. Ubeyde Güzey, "Bu sene yüzümüz güler" diyerek balıkçılara ve sezonun verimli geçmesini umduğunu iletti.

Rumeli Feneri Limanı'ndaki hazırlıklar, hem ekipman hem de insan kaynağı açısından sezon başlamadan tamamlanmaya çalışılıyor. Balıkçılar teknelerini, ağlarını ve motorlarını gözden geçirip sezona hazır hale getirirken, palamut umudu bu yıl limandaki konuşmaların odak noktasını oluşturuyor.

DENİZLERDE YENİ AV SEZONUNUN BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA BALIKÇILAR, TEKNELERİNİ VE AĞLARINI HAZIRLAYARAK "VİRA BİSMİLLAH" DEMEK İÇİN GÜN SAYIYOR.