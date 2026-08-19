Rüzgarın taşıdığı alevler Mudanya Çekrice'de kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesi Çekrice mevkiinde bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlerin yayılmasını önlemek için hızla müdahale etti.

Söndürme çalışmalarının kapsamı:

Yangına müdahalede Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri görev aldı. Havadan destek amacıyla 2 helikopter ile söndürme çalışmaları yürütülürken, karadan ise 8 arazöz, 3 su tankeri ve toplam 78 personel sahada çalıştı.

Durum değerlendirmesi ve sonrası çalışmalar:

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve alevlerin daha geniş alanlara yayılması engellendi. Bölgedeki ekipler, olası tekrar alevlenmelere karşı soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yetkililer yangının çıkış nedenini belirlemeye çalışırken, çevredeki güvenliğin sağlanması ve soğutma faaliyetlerinin tamamlanması takip ediliyor.

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNDE TARIM ARAZİSİNDE BAŞLAYARAK RÜZGARIN ETKİSİYLE ORMANLIK ALANA SIÇRAYAN YANGIN, EKİPLERİN HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALESİYLE KONTROL ALTINA ALINDI.