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Sabah saatlerinde anız alevleri Ergani'de 100 dönümü yaktı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sabah çıkan anız yangını biçilmiş arazide 100 dönümlük alanı kül etti; ekipler alevleri ormana sıçramadan söndürdü.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sabah saatlerinde anız alevleri Ergani'de 100 dönümü yaktı

Sabah saatlerinde Ergani'de anız yangını

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sabah saatlerinde Boğaz Mahallesi yakınlarındaki biçilmiş arazide anız yangını çıktı. Yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayılarak 100 dönümlük alanın zarar görmesine yol açtı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme ve itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Yangının etkileri ve soruşturma:

Olayda yaklaşık 100 dönümlük tarım arazisi kül olurken, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yetkililer, yangının nedenini tespit etmek üzere inceleme başlattı ve benzer olaylara karşı uyarılarda bulundu.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGININDA 100 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU.

DİYARBAKIR’IN ERGANİ İLÇESİNDE ÇIKAN ANIZ YANGININDA 100 DÖNÜMLÜK ALAN KÜL OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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