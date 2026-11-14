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Safranbolu'da yaya geçidinde motosiklet çarpması: kadın yaralandı

Safranbolu'da Sadri Artunç Caddesi'ndeki yaya geçidinden karşıya geçen kadına 78 ACR 555 plakalı motosiklet çarptı; yaralıya müdahale yapıldı, hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Safranbolu'da yaya geçidinde motosiklet çarpması: kadın yaralandı

Safranbolu'da trafik kazası

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Sadri Artunç Caddesi'nde meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kadın motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Olay yeri ve müdahale:

Aslanlar istikametine doğru seyir halinde olan 78 ACR 555 plakalı motosiklet, yaya geçidini kullanan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın yaralandı ve çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve ambulans ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralının durumu:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

KARABÜK&#039;ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, MOTOSİKLETİN...

KARABÜK'ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE YAYA GEÇİDİNDEN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADIN, MOTOSİKLETİN ÇARPMASI SONUCU YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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