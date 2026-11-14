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Tır kazası Irmak virajlarında trafik kuyruğu oluşturdu

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesi Irmak virajlarında D200 kara yolunda meydana gelen tır kazasında sürücü yaralandı; Ankara istikametindeki araç kuyruğu dronla görüntülendi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 18:19

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tır kazası Irmak virajlarında trafik kuyruğu oluşturdu

Kaza ve ilk müdahale:

Kırıkkale-Ankara D200 kara yolunun Yahşihan ilçesi Irmak virajları mevkiinde bir tırın kaza yapması sonucu yolunda aksama yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ç. (37) yönetimindeki 06 BJA 226 plakalı Mercedes marka tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi veya kaza yaptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı; sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafikte oluşan yoğunluk ve kontrollü geçiş:

Kaza nedeniyle kara yolunun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu. Trafik ekipleri, yol güvenliğini sağlayarak araçların geçişini kontrollü şekilde yönlendirdi ve trafik akışının normale dönmesi için çalışmalar yaptı.

Görüntüleme ve soruşturma:

Olay yerinde oluşan araç kuyruğu ve kazanın boyutu, dron ile havadan görüntülendi. Kazaya karışan dorsesinde demir yüklü tır, trafik ekiplerince yapılan işlemlerin ardından otoparka çekildi. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE&#039;DE BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI TIR KAZASININ ARDINDAN YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN...

KIRIKKALE'DE BİR KİŞİNİN YARALANDIĞI TIR KAZASININ ARDINDAN YAŞANAN TRAFİK YOĞUNLUĞU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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