Denizli Honaz'da karşıdan geçen 70 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi

Kaza ayrıntıları:

Kazak, sabah saatlerinde Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Abdullah Demir'e, o sırada yolda ilerleyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Demir yola savruldu ve ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kısa sürede kazanın yaşandığı bölgeye ulaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Abdullah Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak inceleme yaptı. Olay yerindeki ilk tespitlerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kazanın oluş şekli ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla incelemeler devam ediyor.

DENİZLİ'NİN HONAZ İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASI CAN ALDI. YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN 70 YAŞINDAKİ ABDULLAH DEMİR, SEYİR HALİNDEKİ BİR ARACIN ÇARPMASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ.