Sağanak Akyaka sahilinde 300 metrelik kumsalı tahrip etti

Sağanak sonrası sahilde tahribat:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısının ardından Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka sahilinde etkili olan sağanak, kıyı şeridinde belirgin tahribata yol açtı. Bölgeden gelen görüntüler, yoğun yağmur sularının sahile taşınan sediment ve kumlarla birlikte kıyı çizgisinde önemli değişikliklere neden olduğunu gösterdi.

Kum kaybı ve erozyon nasıl oluştu:

Dağlık alanlardan gelen yağmur suları sahildeki kumları denize sürükledi; yaklaşık 300 metrelik sahil şeridinde kum kaybı yaşandı. Kumsalın çeşitli noktalarında çukur ve yarıklar oluştu, yüzey şekli değişti ve sahilde çarpıcı görüntüler ortaya çıktı.

İşletmelere ve sahil düzenine etkileri:

Sağanak sırasında sahilde faaliyet gösteren bazı işletmelere ait sandalye ve şemsiyelerin denize sürüklendiği görüldü. Sahilde meydana gelen bu değişim, bölgedeki tahribatı gözler önüne serdi.

Muğla’da sağanak Akyaka sahilini harabeye çevirdi