Sağlıklı Hayat Merkezi'nden koruyucu ağız ve diş sağlığı uygulamaları

Sağlıklı Hayat Merkezi'nde koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Sağlıklı Hayat Merkezi, hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetleri sunuyor. Merkezde görev yapan diş hekimleri Makbule Kulaç ve Duygu Demirel, vatandaşlara düzenli tarama ve erken teşhis odaklı bakım sağlıyor.

Uygulanan hizmetler:

Merkezde gerçekleştirilen ana uygulamalar arasında ağız ve diş sağlığı taramaları, erken teşhis çalışmaları, topikal florür uygulamaları ve fissür örtücü işlemleri bulunuyor. Bu yaklaşımlar, ileride oluşabilecek çürük ve diğer diş sorunlarının önüne geçmeyi hedefliyor ve müdahalenin gerektiği durumları belirlemeye yardımcı oluyor.

Hedef ve bilgilendirme:

Çalışmalarda özellikle çocukların erken yaşta doğru ağız ve diş bakım alışkanlıkları kazanması amaçlanıyor. Vatandaşlara doğru diş fırçalama, ağız hijyeni ve sağlıklı beslenme konularında eğitim ve danışmanlık veriliyor; böylece hem korunma hem de bilinçlenme sağlanıyor.

Sağlıklı Hayat Merkezi yetkilileri, toplum sağlığının korunmasında bu tür koruyucu hizmetlerin önemine dikkat çekerek, vatandaşların sunulan hizmetlerden yararlanmalarını tavsiye ediyorlar.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ'NDE ÇOCUK VE YETİŞKİNLERE KORUYUCU DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ