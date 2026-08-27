30 ağustos'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak

30 ağustos'ta kent içi raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

Hangi hatlar ücretsiz olacak:

Bakan Uraloğlu, ücretsiz olacak hatları şöyle sıraladı: Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN.

Amaç ve yolcuya sağlanacak kolaylık:

Uraloğlu, söz konusu hatların 'tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak' ifadesini kullandı. Karar, 30 Ağustos boyunca belirtilen kent içi raylı sistem hatlarını kullananların ücret ödemeyeceği anlamına geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve açıklanan hat isimleri, uygulamanın kapsamını netleştiriyor ve yolcuların seyahat planlarını buna göre yapmasına olanak tanıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA ANKARA’DA BAŞKENTRAY, İSTANBUL’DA MARMARAY, SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM HATTI VE GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI İLE İZMİR’DE İZBAN’IN ÜCRETSİZ OLACAĞINI DUYURDU.