Dolar 48,1179 +0,00%
Euro 56,2184 +0,04%
Bist 14.653,76 +0,29%
Altın Gram 7.205,12 +0,09%
EUR/USD 1,1658 +0,00%
Brent Petrol 85,45 -1,71%
--°

30 ağustos'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 30 Ağustos'ta Ankara Başkentray, İstanbul Marmaray ve İzmir İZBAN hatlarının ücretsiz olacağını duyurdu.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

30 ağustos'ta Başkentray, Marmaray ve İZBAN ücretsiz olacak

30 ağustos'ta kent içi raylı sistemlerde ücretsiz ulaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı doğrultusunda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bazı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi.

Hangi hatlar ücretsiz olacak:

Bakan Uraloğlu, ücretsiz olacak hatları şöyle sıraladı: Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı ile İzmir'de İZBAN.

Amaç ve yolcuya sağlanacak kolaylık:

Uraloğlu, söz konusu hatların 'tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak' ifadesini kullandı. Karar, 30 Ağustos boyunca belirtilen kent içi raylı sistem hatlarını kullananların ücret ödemeyeceği anlamına geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ve açıklanan hat isimleri, uygulamanın kapsamını netleştiriyor ve yolcuların seyahat planlarını buna göre yapmasına olanak tanıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA ANKARA’DA...

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA ANKARA’DA BAŞKENTRAY, İSTANBUL’DA MARMARAY, SİRKECİ-KAZLIÇEŞME RAYLI SİSTEM HATTI VE GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI-HALKALI METRO HATTI İLE İZMİR’DE İZBAN’IN ÜCRETSİZ OLACAĞINI DUYURDU.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Şişkinlik ısrar ediyorsa hekime başvurun
images

Yusuf Ahıskalı kütüphanesi üç kattan fazla büyüyerek yeniden açıldı
images

Uzun süren baş dönmesine gizli migren neden olabilir
images

Bursa'da ameliyatsız obeziteye yeni seçenek: POSE-2 ile kalıcı kilo hedefi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zara Demirci'de kurtuluş gecesinde binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı

Şişkinlik ısrar ediyorsa hekime başvurun

Hava gözetimiyle çökertilen uyuşturucu ağı: beş gözaltı

Karadeniz turunda yürüyüş yapan tatilci dere yatağına düşerek yaşamını yitirdi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı