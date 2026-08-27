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Bilecik'te 76 kişiye iletişim dolandırıcılığı ve güvenlik uyarısı

Bozüyük Toplum Destekli Polislik ekipleri 76 vatandaşa 112 Acil İhbar Hattı, iletişim dolandırıcılığı ve genel güvenlik önlemlerini anlattı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te 76 kişiye iletişim dolandırıcılığı ve güvenlik uyarısı

Bilecik'te bilgilendirme çalışması:

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada toplam 76 vatandaşa ulaşıldı. Yapılan birebir bilgilendirmelerde vatandaşlara güvenlik bilinci ve dolandırıcılığa karşı alınacak önlemler aktarıldı.

çalışmanın içeriği:

Ekipler, 112 Acil İhbar Hattı'nın etkin kullanımı, dolandırıcılık ile iletişim yoluyla yapılan yöntemler hakkında açıklamalarda bulundu. Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin kapsamı çerçevesinde hangi durumlarda kiminle iletişime geçilmesi gerektiği detaylandırıldı.

vatandaşlara çağrı:

Polis yetkilileri, güvenliğin sağlanmasında vatandaşların duyarlılığının önemine dikkat çekti ve şüpheli durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiğini vurguladı. Kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve şüpheli mesaj ile aramalara karşı temkinli olunması tavsiye edildi.

Toplum Destekli Polislik hizmetlerinin, dolandırıcılık vakalarının önlenmesi ve yerel güvenliğin güçlendirilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

BİLECİK&#039;TE 76 VATANDAŞA GÜVENLİK VE DOLANDIRICILIK UYARISI

BİLECİK'TE 76 VATANDAŞA GÜVENLİK VE DOLANDIRICILIK UYARISI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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