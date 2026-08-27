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Şırnak'ta adli hizmetlerde iş birliği vurgusu

Şırnak Valisi Birol Ekici önderliğindeki heyet, Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ile adli hizmetler, güvenlik ve koordinasyonu ele aldı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:03

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Şırnak'ta adli hizmetlerde iş birliği vurgusu

Vali Birol Ekici ile Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu görüşmesi

Şırnak Valisi Birol Ekici, beraberindeki protokol ile birlikte Cizre Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Köroğlu ile makamında bir araya geldi. Ziyarette kent genelinde yürütülen adli süreçler ve bu süreçlerin etkin yönetimine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

toplantı kadrosu:

Görüşmede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Bilgehan Kayık, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, İdil Kaymakamı Anıl Adıgüzel ve Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak yer aldı.

görüşülen konular:

Ziyarette; adli hizmetlerin yürütülmesi, bölgedeki güvenlik ve adalet mekanizmaları arasındaki koordinasyon öncelikli başlıklar olarak ele alındı. Kentteki hukuki süreçlerin hızlandırılması ve etkinleştirilmesine dönük uygulamalar masaya yatırıldı.

Toplantıda kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulanarak, adalet hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yerine getirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

ŞIRNAK İL PROTOKOLÜ VE ÜST DÜZEY YARGI MENSUPLARI, CİZRE CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN KÖROĞLU İLE...

ŞIRNAK İL PROTOKOLÜ VE ÜST DÜZEY YARGI MENSUPLARI, CİZRE CUMHURİYET BAŞSAVCISI HASAN KÖROĞLU İLE BİRARAYA GELİP, KENTTEKİ ADLİ KONULARI GÖRÜŞÜP FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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