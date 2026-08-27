Samsun'da robotik üroloji: üç boyutlu görüntüyle hassas onkolojik müdahaleler

Prof. Dr. Ender Özden, VM Medical Park Samsun Hastanesi'nde gerçekleştirilen bir ürolojik operasyonu robotik cerrahi sistemiyle gerçekleştirdi. Liv Hospital Samsun'dan da katılım sağlanan operasyonda kullanılan sistemin, cerrahların el hareketlerini hasta içindeki robotik kollara aktardığı; bunun yanı sıra operasyon alanını üç boyutlu görüntü ve yüksek büyütme ile sunduğu belirtildi. Bu özelliklerin operasyonların daha kontrollü ve hassas yürütülmesine katkı sağladığı ifade edildi.

Cerrahide sağlanan temel avantajlar:

Prof. Dr. Ender Özden, robotik cerrahinin özellikle onkolojik ve rekonstrüktif cerrahilerde önemli faydalar sunduğunu vurguladı. Sistemin en önemli avantajları arasında üç boyutlu görselleştirme, daha yüksek büyütme oranı ve cerrahın el bileği hareketlerini taklit eden robot kollar sayesinde elde edilen ince, kontrollü hareket yeteneği yer alıyor. Bu sayede kapalı yöntemlerle yapılabilen pek çok ameliyat robotik platformda da uygulanabiliyor ve cerrahi hassasiyet artıyor.

Özden, robotik cerrahinin normal kapalı yöntemlerde yaşanan hareket kısıtlılıklarını ortadan kaldırdığını, küçük el hareketlerinin robotik kollara başarılı şekilde iletilmesiyle daha keskin ve hedefe yönelik müdahalelerin mümkün olduğunu belirtti. Sonuç olarak hem ameliyat sırasında hem de sonrasındaki iyileşme sürecinde hastalar için olumlu etkiler sağlandığı ifade edildi.

Türkiye'de yaygınlaşma ve bölgesel önemi:

Söz konusu teknoloji dünyada yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip; 2000'li yılların başından itibaren kullanım alanı genişledi. Prof. Dr. Ender Özden, Türkiye'de robotik cerrahi uygulamalarının son yıllarda hızla arttığına dikkat çekti ve 'Artık aslında robotik cerrahi, geleceğimizin cerrahisi desek yanlış olmaz diye düşünüyorum' dedi. Özden ayrıca, 'son iki yıldır, bir buçuk yıldır Türkiye’deki sayıları iki katına kadar çıktı' ifadeleriyle ülke genelindeki yaygınlaşma trendine işaret etti.

İl düzeyinde robotik cerrahinin yeniden başlamış olmasının önemli olduğunu vurgulayan Özden, önümüzdeki yıllarda bu teknolojinin daha sık görüleceğini ve yalnızca onkolojik vakalarda değil, düzeltme amaçlı rekonstrüktif cerrahilerde de etkin şekilde kullanılacağının altını çizdi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi'ndeki uygulama örneği, bölgedeki cerrahi kapasitenin teknolojiyle güçlendiğini gösteriyor. Robotik sistemin sunduğu üç boyutlu, büyütülmüş görüntüleme ve el hareketlerini taklit eden mekanizma, ürolojide daha hassas müdahaleler yapılmasına imkan tanıyor ve cerrahların kapalı yöntemlerle gerçekleştirebildiği pek çok ameliyatı daha kontrollü yürütmesine katkı sağlıyor.

SAMSUN’DA ROBOTİK CERRAHİ ÜROLOJİK AMELİYATLARDA ETKİN BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR.