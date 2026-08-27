Bursa'da ameliyatsız obeziteye yeni seçenek: POSE-2 ile kalıcı kilo hedefi

Bursa'da ameliyatsız obezite tedavisinde POSE-2

Bursa Medicana Hastanesinde uygulanan POSE-2 yöntemi, cerrahiye alternatif arayan obezite hastalarına yeni bir seçenek sunuyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Keskin yöntemle ilgili olarak, ameliyat istemeyen ve kalıcı çözüme ihtiyaç duyan hastalar için POSE-2'nin önemli bir alternatif olduğunu vurguluyor.

neden tercih ediliyor:

POSE-2, endoskopik olarak mide içine tam kat dikişler atılarak mide hacminin küçültülmesini sağlıyor. Doç. Dr. Keskin, önceki endoskopik tüp mide uygulamalarında dikiş gevşemesi görülebildiğini, yeni nesil POSE-2'de ise tam kat dikişler sayesinde bunun giderildiğini belirtiyor. İşlemde kesi olmadığı için ağrı, bulantı ve kusma gibi şikayetler çok daha az görülüyor, hastanede kalış süresi kısalıyor ve çoğu hasta bir gece ya da aynı gün taburcu olabiliyor.

kimlere öneriliyor ve başarı oranı:

Keskin, yöntemin genellikle vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan ve ameliyat olmak istemeyen hastalara önerildiğini söylüyor. İşlem anestezi altında ve işlem sırasında karbondioksit kullanılarak yapıldığından hava kaçağı ve gerginlik riskleri azalıyor. POSE-2'nin ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı çalışmalarla desteklendiği ve başta Amerika olmak üzere birçok ülkede uygulandığı belirtiliyor.

Doç. Dr. Keskin'e göre, yöntem diyet ve egzersizle birlikte uygulandığında daha yüksek başarı sağlıyor: hastalar ilk 3 ayda kilolarının %20 ila %30'unu verebilirken, izleyen dönemde %10 ila %20 oranında kalıcı kilo kaybı mümkün olabiliyor.

Yöntemi deneyimleyen hasta Ayşe Durmaz, uzun süredir kilo problemi yaşadığını, zayıflama iğnelerinin yan etkileri nedeniyle cesaret edemediğini ve POSE-2 sonrası olumlu sonuç aldığını aktarıyor. Durmaz, bir haftada 6 kilo verdiğini, daha tok hissettiğini, yemeklere olan ilgisinin azaldığını ve su tüketiminin düzeldiğini ifade ediyor.

Doç. Dr. Keskin, merkezlerinin bu yöntemi ülkede ilk uygulayanlardan biri olduğunu belirterek, ameliyat olmak istemeyen hastalara POSE-2'nin güvenli ve etkili bir alternatif sunduğunu söylüyor.

GASTROENTEROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. MURAT KESKİN