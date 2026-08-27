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Bilecikli çocukların Manisa keşfi: tarih ve kültürle dolu gün

Bilecik Çocuk Evleri'ndeki çocuklar, Manisa ÇEKOM ile eşleştirme programı kapsamında Manisa'nın tarihi ve kültürel noktalarını gezip yeni yerler keşfetti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 10:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecikli çocukların Manisa keşfi: tarih ve kültürle dolu gün

Manisa gezisi ve programın kapsamı:

Bilecik Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinda koruma ve bakım altında bulunan çocuklar, Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yürütülen çalışmanın bir parçası olarak Manisa'ya düzenlenen geziye katıldı. Etkinlik, Manisa Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) ile gerçekleştirilen eşleştirme programı kapsamında planlandı ve çocuklara tarihi, kültürel ve turistik alanları tanıtmayı hedefledi.

Gezide ziyaret edilen yerler:

Program boyunca çocuklar, Manisa'nın öne çıkan tarihi ve kültürel noktalarını görme imkânı buldu. Rehber eşliğinde yapılan turlar, hem yerel tarihin anlatılmasına hem de çocukların yeni yerler keşfetmesine odaklandı. Geziler, çocukların sosyal deneyimlerini ve meraklarını geliştirecek şekilde düzenlendi; hem öğretici hem de eğlenceli etkinliklere yer verildi.

İl müdürünün değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, programın çocuklar açısından verimli ve öğretici geçtiğini vurguladı ve teşekkürlerini iletti: "Çocuklarımızın keyifli ve öğretici bir deneyim yaşadığı programda gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Manisa İl Müdürlüğüne teşekkür ederiz". İlhan'ın ifadesi, kurumlar arası iş birliğinin çocuklara sunulan fırsatlarda nasıl etkili olduğunu özetliyor.

Etkinlik, kurumlar arası eşleştirmenin saha uygulamasına olumlu bir örnek teşkil ederken, çocukların kültürel mirasla bağ kurmasına ve sosyal beceriler geliştirmesine katkı sağladı. Hem yöneticiler hem de görevli personel, benzer programların devam etmesi yönündeki beklentilerini dile getirdi.

BİLECİKLİ ÇOCUKLAR MANİSA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİNİ GEZDİ

BİLECİKLİ ÇOCUKLAR MANİSA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL YERLERİNİ GEZDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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