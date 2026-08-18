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Sahil Güvenlik müdahalesiyle Milas açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Milas açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından tespit edilen lastik botta 36 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 18 Ağustos 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sahil Güvenlik müdahalesiyle Milas açıklarında 36 düzensiz göçmen yakalandı

Olayın ayrıntıları:

Muğla'nın Milas ilçesi açıklarında lastik botla seyir halinde bulunan bir gruba yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bölgedeki denetimler sırasında hareketli bir lastik bot tespit edildi.

Operasyon ve müdahale:

Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı tarafından tespit edilen bot için görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu bölgeye sevk edildi. Yapılan müdahale sonucu hareketli lastik bot durduruldu ve içeridekilerin kimlik tespiti ile kontrolü başlatıldı.

Gözaltı ve sayısal tespit:

Yapılan tespit ve kontrollerde bottaki 36 düzensiz göçmen olduğu belirlendi ve söz konusu kişiler yakalandı. Olayla ilgili süreç ve incelemelerin Sahil Güvenlik birimleri tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ AÇIKLARINDA LASTİK BOT İLE HAREKET HALİNDE OLAN LASTİK BOT İÇİNDE 36...

MUĞLA’NIN MİLAS İLÇESİ AÇIKLARINDA LASTİK BOT İLE HAREKET HALİNDE OLAN LASTİK BOT İÇİNDE 36 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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