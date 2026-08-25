Sahte daire ilanlarıyla kapora alan 13 şüpheli yakalandı

İstanbul polisi, internet üzerinde uygun fiyatlı daire vaadiyle ilan verip vatandaşlardan kapora alan şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar sonucunda mağdur sayısının yüksek olduğu ve yöntem olarak çeşitli internet sitelerinin kullanıldığı belirlendi.

operasyonun detayları:

Emniyetin yürüttüğü soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak hareket etti. Şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere farklı ilan mecralarında sahte veya yanıltıcı daire ilanları verdiği ve bu ilanlarla müşterilerden kapora aldığı tespit edildi.

Bu tespitler üzerine 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli; Sinop ve Giresun illerinin de dahil olduğu üç ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

soruşturmanın seyri ve sonraki adımlar:

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü, delil toplama ve mağdur beyanlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği belirtildi. Yetkililer, benzer suçlara karşı vatandaşların ilanları doğrulamaya ve ödeme yapmadan önce resmi kontrolleri sağlamaya özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Olay, dijital ilan platformlarında artan dolandırıcılık vakalarına dair dikkat çekici bir örnek oluştururken, soruşturmanın neticesi ve muhtemel ek gözaltılar kamuoyu ile paylaşılacak.

Uygun fiyatlı daire ilanlarıyla vatandaşları dolandıran 13 şüpheli yakalandı