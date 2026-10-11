Saimbeyli'nin dağ ürünleri Adana lezzet festivalinde ön plana çıktı

Saimbeyli ilçesinin yüksek rakımlı yaylalarında üretilen doğal ürünler, el emeği kilimler ve yöresel tatlar 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde ziyaretçilerin ilgisini çekti. Festival bu yıl "Acısıyla Tatlısıyla On Yıl On'ca Lezzet" temasıyla düzenlenirken Saimbeyli Belediyesi standı bölgenin mutfak ve zanaat kültürünü tanıtmaya odaklandı.

Festivalde sergilenen ürünler:

Standta, bin rakım ve üzerindeki alanlarda yetişen ürünler ile geleneksel yöntemlerle hazırlanmış lezzetler bir araya getirildi. Saimbeyli domatesinden dağ nanesine, kekikten kurutulmuş kiraz ve eriğe; erişteden sirkeye, baldan reçele kadar çok sayıda ürün sergilendi. Ayrıca kadınların el emeğiyle dokuduğu kilimler, doğal üretim kültürünü ve bölge zanaatını görünür kıldı.

Belediye ve ziyaretçi görüşleri:

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, festivalde yer alma amaçlarının ilçenin doğal ürün çeşitliliğini daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu belirtti. Dal, Adana'nın gastronomi kimliğinin sadece kebaptan ibaret olmadığını vurgulayarak ilçenin dağ ürünleri, bahçe ürünleri ve el sanatlarıyla tanıtılması gerektiğini ifade etti.

Festival ziyaretçilerinden Nazlı Alcan, stantta organik domatesler başta olmak üzere bal, tuz, reçel, sirkeler ve kurutulmuş ürünler gördüğünü, ürünlerin doğal ve çekici göründüğünü söyledi. Ziyaretçiler ve belediye yetkilileri, gelecek yıllarda Saimbeyli standının ürün çeşitliliğini artırmayı ve bölgenin lezzetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini aktardı.

Etkinlik, hem yerel üreticilerin doğrudan tanıtım yapmasına hem de bölgesel gastronomi ve el sanatlarının korunup yaşatılmasına katkı sağladı. Saimbeyli'nin yüksek rakımlı alanlarında sürdürülen geleneksel üretim pratikleri ve kadın emeğinin görünür kılınması festival boyunca ilgi odağı oldu.

ADANA’NIN YÜKSEK RAKIMLI DAĞLARINDA YETİŞEN YÖRESEL ÜRÜNLER, GELENEKSEL LEZZETLER VE KADINLARIN EL EMEĞİYLE DOKUDUĞU KİLİMLER, 10. ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NDE ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ.