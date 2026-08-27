Sakarya'da eş zamanlı narkotik operasyonlarında dört kişi tutuklandı

operasyonun kapsamı ve yakalanan şüpheliler:

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Arifiye ve Geyve İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak Adapazarı, Erenler, Arifiye ve Geyve ilçelerinde eş zamanlı 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şahıslar; Ü.Y. (57), M.O.G. (19), Ü.S. (36), G.D. (49) ve T.Ç. (42) olarak bildirildi. Şahısların adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler:

Aramalarda ele geçirilen maddeler arasında 350 gram aseton (uyuşturucu yapımında kullanılan), 197 gram sıvı halde sentetik cannabinoid, iki parça halinde toplam 50,60 gram sentetik cannabinoid, ayrıca 16 gram sentetik cannabinoid, 12 adet sentetik ecza ve 0,30 gram metamfetamin yer aldı.

adli süreç ve arama kayıtları:

Yapılan kimlik kontrollerinde şüphelilerden Ü.S. ve G.D. hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan 12 yıl 6'şar ay, T.Ç. hakkında ise 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adli mercilere sevk edildi; M.O.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ü.Y. tutuklandı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç şüpheli ile birlikte toplam dört kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ELE GEÇİRİLENLER.