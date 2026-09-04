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Sakarya'da kortlar sokak rüzgârına açılıyor: 3x3 turnuva kayıtları başladı

Sakarya'da düzenlenecek 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası için başvurular başladı; müsabakalar 26 Eylül'de Aziz Duran Parkı'nda, katılım ücretsiz.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 16:33

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Sakarya'da kortlar sokak rüzgârına açılıyor: 3x3 turnuva kayıtları başladı

Turnuva hakkında:

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Dairesi Başkanlığı organizasyonunda, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası için kayıtlar açıldı. Etkinlik, şehir merkezinde halka açık bir spor programı olarak planlandı ve gençleri saha ile buluşturmayı hedefliyor.

Kayıt ve katılım:

Turnuvaya katılım ücretsiz olup başvurular belediyenin resmi internet sitesi üzerinden 24 Eylül tarihine kadar alınacak. Karşılaşmalar, Aziz Duran Parkı Öğretmenevi yanında kurulacak özel alanda gerçekleştirilecek; organizasyon alanı izleyici ve sporcu trafiği dikkate alınarak düzenlendi.

Müsabaka düzeni ve ödüller:

Müsabakalar 26 Eylül Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Turnuva; Yıldız Kız-Erkek, Gençler Kız-Erkek ve Büyükler Kız-Erkek olmak üzere üç yaş kategorisinde oynanacak. Müsabaka takvimi, tüm başvurular tamamlandıktan sonra ilan edilecek. Final günü izleyiciler arasında yapılacak çekilişle 10 kişiye bisiklet, basketbol topu ve Sakaryaspor forması gibi hediyeler verilecek.

Organizatörler, turnuvanın hem amatör hem de rekabetçi oyunculara açık olduğunu belirtiyor ve kayıt yaptıracak katılımcılardan turnuva kurallarına uymalarını, fair-play ruhunu korumalarını istiyor. Etkinlik, yerel spor kültürünü güçlendirme ve gençler arasında takım sporlarını teşvik etme amacı taşıyor.

SAKARYA&#039;DA DÜZENLENEN 3X3 SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

SAKARYA'DA DÜZENLENEN 3X3 SOKAK BASKETBOLU TURNUVASI İÇİN KAYITLAR BAŞLADI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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