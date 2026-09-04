Yüksel Yıldırım: dünü unutmayıp Samsunspor'u Türkiye'nin en değerli beş kulübü arasına taşımak

Yüksel Yıldırım'dan geçmişe ve geleceğe dair açıklama

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kulübün geçmişte yaşadığı sıkıntıları unutmadıklarını belirtti. Yıldırım, 'Geçmişini inkar edenler, geleceğini asla inşa edemezler' sözünü hatırlatarak, göreve geldiklerinde bilerek geldiklerini ve kulübün önceki dönemde yaşadıklarının farkında olduklarını kaydetti.

hedef: kulübü beş büyük arasına taşımak:

Yıldırım, Samsunspor'u 'Türkiye'nin en değerli 5. büyük kulübü' haline getirme hedefiyle çalıştıklarını söyledi. Açıklamasında, 'Biz bizden önce Samsunspor’a yapılanları asla unutmadık ve bunları bilerek geldik. Bu kulübü Şampiyonlar Ligi’nde almadık. Türkiye’nin en değerli 5. büyük kulübü yapmak için gecemizi gündüzümüzü birbirine katarak, vücudumuzu taşın altına koyarak ve içimizdeki İrlandalılara rağmen başarılı olmaya ant içtik' ifadelerine yer verdi.

Başkan, hedefe ulaşma sürecinde kulübe inananlarla birlikte çalışacaklarını vurguladı: 'Biz bunu bize inananlarla birlikte, yaz demeden kış demeden, inanarak çalışıp başaracağız. İnananların hikayesi mutlu biter.'

kent ve çocuklara öncelik:

Yıldırım, Samsunspor’un başarısının kent için önemli olduğuna dikkat çekerek, önceliklerinin şehirdeki çocukların mutluluğu olduğunu belirtti. 'Tek beklentimiz Samsun’daki çocukların yüzünün gülmesidir' diyen Başkan, eski yönetimlerin neden olduğu üzüntüleri tekrarlamayacaklarını, yeni neslin 'hep gülen, kazanan ve mutlu olan' bireyler olarak yetişeceğini söyledi.

Kapanışta Yıldırım, Samsunspor’un şehrin en büyük markası olduğuna işaret ederek ortak hedefe vurgu yaptı: 'Hedefimiz Samsun şehrinin en büyük markası olan Samsunspor’umuzu birlikte hak ettiği yerlere getirmektir. Dünü asla unutmadık ve unutmayacağız'.

SAMSUNSPOR KULÜBÜ BAŞKANI YÜKSEL YILDIRIM, KULÜBÜN GEÇMİŞTE YAŞADIĞI SORUNLARI UNUTMADIKLARINI BELİRTEREK, KIRMIZI-BEYAZLILARI TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ 5 BÜYÜK KULÜBÜNDEN BİRİ HALİNE GETİRME HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜKLERİNİ SÖYLEDİ.