Son gün hareketi: Samsunspor’dan sekiz oyuncuya geçici veda

Samsunspor transfer döneminin son gününde kiralamalar:

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer sezonunun kapanışında kadroda düzenlemeye gitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2'si yabancı olmak üzere toplam 8 futbolcu kiralık olarak başka takımlara gönderildi. Kararı, oyuncuların süre alarak gelişmesini sağlama ve takımda yeni yapılması beklenen hamlelere yer açma hedefi belirliyor.

giden oyuncular ve yeni adresleri:

Açıklamada yer alan isimler ve geçici durakları şöyle: Muhammet Ali Özbaskıcı (Sakaryaspor), Emre Köroğlu (Zonguldakspor FK), Ali Tarkan (Ağrıspor), Taha Tosun (52 Orduspor FK), Eyüp Değirmenci (Malatya Yeşilyurt SK), Tahsin Bülbül (Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor), Franck Atoen (USL Dunkerque) ve Cheick Tidiane Diabate (NK Rude). Kulüp, futbolculara sezonun geri kalanında başarılar dileyerek, dönem sonunda daha hazır bir şekilde dönmelerini temenni etti.

kadro beklentileri ve sonraki adımlar:

Samsunspor’un transfer gündeminde ayrıca Mohamed Bayo (Lille) ve Strahinja Erakovic (Zenit) gibi isimlerin kadroya katılmasının beklendiği bildirildi. Kulüpte yer alan Toni Borevkovic için ise Portekiz ligi kaynaklı bir kiralama seçeneğinin değerlendirildiği; Ali Diabatenin ise yüksek bir bonservis bedeliyle satıldığı yönünde bilgiler paylaşıldı.

Bu son gün hareketliliği, Samsunspor’un hem oyuncu gelişimini ön planda tutan hem de gelecek transferlere alan açmayı hedefleyen bir politika izlediğini gösteriyor. Kiralanan oyuncuların performansı, sezonun ikinci yarısı için kulübün planlarını belirlemede önemli rol oynayacak.

TÜRKİYE’DE YAZ TRANSFER SEZONU BU GECE SONA ERECEK. SAMSUNSPOR’DA İSE TRANSFERİN SON GÜNÜNDE HAREKETLİ ANLAR YAŞANIYOR. KIRMIZI-BEYAZLI EKİP, 2’Sİ YABANCI OLMAK ÜZERE TOPLAM 8 FUTBOLCUSU İLE KİRALIK OLARAK YOLLARINI AYIRDI.