Fink: yeni kadro yapılanması için zamana ihtiyacımız var

Samsunspor hazırlıkları ve transfer süreci

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, takımın yeni bir kadro yapılanması içinde olduğunu belirterek ligdeki hedeflere ulaşmak için zamana ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan Fink, tüm odaklarını Pazar günü oynanacak Kocaelispor maçına çevirdiklerini söyledi.

Fink, transfer döneminin kulüp açısından yoğun geçtiğini ve oyuncu hareketliliğinin teknik heyetin dışında gelişen dinamikler içerdiğini ifade etti: "Kulübümüz de zaten transfer dönemiyle alakalı elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve bu gece yarısına kadar da işleri yürüteceklerdir. Yarın da kimlerin bizimle olacağı ve ayrılacağı belli olacak."

Kadro planlaması ve hedeflenen süreç:

Teknik direktör, takımda hem gidebilecek hem gelebilecek oyuncular olduğuna dikkat çekti ve bunun kendi kontrolünde olmayan bir süreç olduğunu tekrar etti. Fink, elimdeki oyuncularla en iyi sonucu almaya çalışacağını belirterek, "Hem bugün hem yarın takımı en iyi şekilde bu karşılaşmaya hazırlamak istiyorum" dedi.

Transfer dönemlerinin hareketli geçmesinin eski görev yaptığı kulüplerde de yaşandığını hatırlatan Fink, sözlerini şu ifadelerle özetledi: "Sonuç olarak biraz daha süreye ihtiyacımız var. Yeni bir kadro yapılanmasıyla yolumuza devam etmeye çalışıyoruz."

Kocaelispor maçı, Fenerbahçe değerlendirmesi ve oyuncu durumu:

Fenerbahçe maçına dair değerlendirmesinde, karşılaşmanın zamanlamasının kendileri açısından doğru olmadığını söyleyen Fink, Elliot Watt’ın geçen seneden kalma bir cezası nedeniyle iki hafta daha takımla olamayacağını hatırlattı. Yine de kadronun kalitesine dair olumlu düşündüğünü belirtti ve rakibi şu sözlerle tanımladı: "Güçlü bir rakibe, iyi bir rakibe karşı oynayacağız. 6 puan toplamış olan bir rakibe karşı oynayacağız. Full bir statta oynayacağız ve çok iyi bir atmosfer bizi bekliyor olacak."

Fink, geçen sezonki Fenerbahçe kadrosunun büyük oranda korunduğunu ve eklenen birkaç takviye nedeniyle rakibin daha hazır göründüğünü vurguladı: "Açıkçası onları yenmek için doğru bir zamanda oynadığımızı düşünmüyorum."

Takım kadrosuna ilişkin somut gelişmeleri de paylaşan Fink, Ali Diabate’nin başka bir takıma transfer olduğunu duyurdu. Ayrıca Tahsin Bülbül ve Eyüp Değirmenci'nin kiralandığını, Jaurres Asaomou ve Fatih Kaya'nın ise iki hafta daha takımla birlikte olamayacağını aktardı.

Yeni transfer Oscar Ohlenschlaeger'in Kocaelispor maçında kadroda olacağından emin olduğunu söyleyen Fink, Marius Mouandilmadji'nin takımla kısmi çalışmalarının bulunduğunu ancak sakatlanma riskini göze almadıkları için onu riske etmek istemediklerini belirtti. Afonso Sousa ve Yunus Emre Çift'in durumlarının olumlu olduğunu, Afonso'nun geçen hafta da kadroda olduğunu ve bu maçta da yer alacağını ifade etti.

Fink, takımın önümüzdeki karşılaşmaya özgüvenle hazırlanacağını ve transfer döneminin tamamlanmasının ardından yeni yapılanmayla birlikte sezon içinde daha tutarlı performans hedeflediklerini sözlerine ekledi.

SAMSUNSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THORSTEN FİNK, YENİ BİR KADRO OLUŞUMU İÇERİSİNDE OLDUKLARINI BELİRTEREK, SÜREYE İHTİYAÇLARI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.