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Samsun'da genç karatecilerin bölgesel mücadelesi başladı

Samsun'da 7 ülkeden 1.247 sporcunun katıldığı Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, 4-6 Eylül'de Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılıyor.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 17:38

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Samsun'da genç karatecilerin bölgesel mücadelesi başladı

Şampiyonanın açılışı ve katılım bilgileri

Samsun'da düzenlenen Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Karate Şampiyonası, 7 ülke ve toplam 1.247 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyon, Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve Türkiye dahil Azerbaycan, Ukrayna, Bulgaristan, Gürcistan, İran ile Rusya'dan gelen sporcuların mücadelelerine sahne oluyor.

Şampiyonaya katılan sporcuların sayısı 633 kadın ve 614 erkek olmak üzere toplam 1.247 olarak açıklandı. Organizasyonun resmi takvimi 4-6 Eylül tarihleri arasında planlandı; müsabakalar özellikle 5 ve 6 Eylül tarihlerinde yoğunlaşacak.

Samsun'un ev sahipliği ve hedefleri:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, şehrin son dönemde önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yaptığını vurguladı. Dereci, kısa süre önce burada yaklaşık 2 bin sporcunun katıldığı bir Türkiye Şampiyonası düzenlendiğini hatırlatarak, Karadeniz ve Hazar Şampiyonası'nın da benzer katılımla gerçekleştirildiğini belirtti. Dereci, Samsun'un daha büyük organizasyonları üstlenmeye hazır olduğunu ve bu talebi federasyon yetkililerine ilettiklerini ifade etti.

Yerel yetkililer ve federasyon temsilcileri ne dedi:

Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, şehrin coğrafi, ekonomik ve insani değerlerinin böyle bir organizasyona uygun olduğunu söyleyerek ev sahipliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye Karate Federasyonu Kurullardan Sorumlu Asbaşkan Hayrettin Hamurcu ise müsabakalarda ter döken tüm sporculara başarı temennisinde bulundu.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları, protokol programına göre düzenlenecek törenlerle takdim edilecek. Organizasyon yetkilileri ve federasyon temsilcileri, şehrin imkânlarının benzer ve daha büyük etkinliklere elverişli olduğunu vurgulayarak ilerleyen dönemlerde yeni başvurular yapacaklarını belirtti.

SAMSUN’DA 56 İL VE 6 ÜLKEDEN 1247 SPORCUNUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN KARADENİZ VE HAZAR ÜLKELERİ...

SAMSUN’DA 56 İL VE 6 ÜLKEDEN 1247 SPORCUNUN KATILIMIYLA DÜZENLENEN KARADENİZ VE HAZAR ÜLKELERİ KARATE ŞAMPİYONASI BAŞLADI. TEKKEKÖY YAŞAR DOĞU SPOR SALONU’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞAMPİYONADA SPORCULAR DERECEYE GİREBİLMEK İÇİN MÜCADELE EDİYOR.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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