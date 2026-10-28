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Sakarya'da laboratuvar analizi sonuçlandı: dana sucuğunda domuz eti bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı analizleri, Serdivan'daki 'Hacı Kemal' markalı dana sucuğunda domuz eti tespit etti; firma hakkında yasal süreç başlatıldı.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 13:14

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sakarya'da laboratuvar analizi sonuçlandı: dana sucuğunda domuz eti bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncel listesi açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdalar listesinde güncelleme yaptı. Bakanlık ekiplerinin yürüttüğü denetimler ve laboratuvar analizleri sonucunda bazı ürünlerin içeriğinde uygunsuz bileşenlere rastlandı.

Serdivan'da tespit edilen ürün ve firma:

Yapılan analizlerde, Sakarya'nın Serdivan ilçesinde faaliyet gösteren Etçiler Et ve Et Mamülleri Hayvancılık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait "Hacı Kemal" markalı dana sucuk ürününde domuz eti tespit edildi. Bulgu, Bakanlığın yayımladığı listede yer alarak kamuoyuna duyuruldu.

Denetim süreci ve yasal adımlar:

Tarım ve Orman Bakanlığı denetimleri, laboratuvar sonuçlarıyla desteklenerek söz konusu ürünlerin tağşiş yaptığına dair değerlendirme yaptı. Bakanlık, tüketici sağlığını tehlikeye düşüren ürünleri ve firmaları listede açıklarken, işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde yasal süreç başlattı.

Bakanlığın yayımladığı güncel liste, benzer vakaların takip edilmesi ve tüketicilerin bilgilendirilmesi amacıyla kamuya açık tutuluyor. İlgili firmayla ilgili idari ve hukuki işlemler yetkili merciler tarafından yürütülecek.

SAKARYA&#039;NIN SERDİVAN İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR ET FİRMASININ DANA SUCUĞUNDA DOMUZ ETİ TESPİT...

SAKARYA'NIN SERDİVAN İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİR ET FİRMASININ DANA SUCUĞUNDA DOMUZ ETİ TESPİT EDİLDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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