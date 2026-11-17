Sakarya'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından kent merkezinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Ani bastıran yağış, hazırlıksız yakalanan vatandaşları durak ve iş yerlerine sığınmaya zorladı; kent yaşamı kısa süreliğine aksadı.

Sığınma anları:

Yağış sırasında birçok kişi otobüs durakları ve iş yerleri gibi kapalı alanlara geçerken, ara tatil nedeniyle dışarıda olan gençler de bisikletleriyle yağıştan korunmak için metrobüs durağı'na sığındı. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri insanların yürümekte zorlanmasına neden oldu. Bir vatandaş ise eline aldığı çubukla tıkanmış gideri açarak suyun daha fazla birikmesini engelledi.

Gökkuşağı anı:

Yağmurun ardından bulutların arasından güneşin yeniden görünmesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, renkli ve dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Bu an, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyarak kaydedildi ve kısa sürede çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

YOLLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU