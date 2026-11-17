Duruşmada mütalaa ve talepler

Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında savcı, duruşma tutanaklarına geçen mütalaasını açıkladı. Savcılık, sanık kardeşlerden Uğur K. hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan, diğer sanık Muhammet Enes K. hakkında ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan cezalandırılma talebinde bulundu.

Sanık beyanları:

Tarafların hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan sanık Muhammet Enes K., olayla bağlantısı olmadığını öne sürdü ve 'Olayla hiçbir alakam yok. Ben abime yardım etmedim. Eğer yardım etmiş olsaydım abimi bırakıp kaçmazdım. 22 aydır benim burada ne işim var diye düşünüyorum' diyerek kendisini savundu.

Diğer sanık Uğur K. ise 'Benim amacım öldürmek değildi. Öldürme kastım olsaydı aracın içinden sıkardım. Ben kendisini uyardım. Amacım öldürmek olsaydı kafasına sıkardım. Yaralı bırakmazdım' ifadelerini kullandı. Bu beyanlar mahkeme ve savcılık kayıtlarına geçti.

Mahkeme kararı ve süreç:

Mahkeme heyeti, savcılığın mütalaasına karşı savunma hazırlamak üzere sanık avukatlarının süre talebini kabul etti. Heyet ayrıca sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Böylece savunmaların tamamlanması ve ek incelemelerin yapılması için süreç sürdürülecek.

Olayın geçmişi

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde 8 Şubat akşamı meydana gelen olayda, 5 çocuk babası fabrika işçisi Cengiz Akkurt (53), sokakta pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Akkurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturmayı yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen iki zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan tespitlerde zanlıların kaçış esnasında ikiz plakalı bir araç kullandıkları ve olay sonrasında aracın jant kapaklarını değiştirdikleri bildirildi. Aramalarda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen av tüfeği ele geçirildi ve şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Duruşma incelemeleri ve savunma süreçleri tamamlandığında mahkeme kararının açıklanması bekleniyor. Olayın mağdur tarafı ve sanıkların avukatlarının beyanları, nihai hükmün şekillenmesinde belirleyici olacak.

GAZİANTEP'TE 5 ÇOCUK BABASI FABRİKA İŞÇİSİ CENGİZ AKKURT'UN SOKAK ORTASINDA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVANIN 5'İNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ.