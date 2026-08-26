Sakarya'da yedi günlük kültür şöleni Roman buluşması ve konserle sona erdi

Festivalin genel görünümü:

3. Geleneksel Sakarya Kültür Festivali, Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenen kapanış programıyla sona erdi. Toplam 7 gün süren organizasyonda yerel gelenekler, sahne gösterileri ve yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikler boyunca kent merkezinde kurulan stantlar ve açık hava performansları festivalin ana omurgasını oluşturdu.

Kültür ve sahne etkinlikleri:

Festival alanında Yerel Kültür, Rumeli-Balkan, Karadeniz, Kafkas, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Roman kültürleri için ayrı stantlar yer aldı. Bir hafta boyunca sahnede yöresel ezgiler, halk oyunları ve gastronomi atölyeleri sunularak katılımcılara farklı bölgelerin kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Kapanış programı ve Roman buluşması:

Festivalin son günü, Millet Bahçesi'ndeki kapanışta gerçekleşen Roman Kültür Buluşması ve konser programı ile taçlandırıldı. Katılımcılar müzik ve dans gösterilerini takip etti; böylece festival, yapılan son gösterilerle noktalandı ve yedi günlük program tamamlandı.

SAKARYA'DA DÜZENLENEN 3. GELENEKSEL SAKARYA KÜLTÜR FESTİVALİ, MİLLET BAHÇESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPANIŞ PROGRAMIYLA SONA ERDİ.