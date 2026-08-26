Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Sakarya'da yedi günlük kültür şöleni Roman buluşması ve konserle sona erdi

Sakarya'da düzenlenen 3. Geleneksel Sakarya Kültür Festivali, Millet Bahçesi'ndeki kapanışta Roman Kültür Buluşması ve konserle 7 günü tamamladı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sakarya'da yedi günlük kültür şöleni Roman buluşması ve konserle sona erdi

Festivalin genel görünümü:

3. Geleneksel Sakarya Kültür Festivali, Sakarya Millet Bahçesi'nde düzenlenen kapanış programıyla sona erdi. Toplam 7 gün süren organizasyonda yerel gelenekler, sahne gösterileri ve yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikler boyunca kent merkezinde kurulan stantlar ve açık hava performansları festivalin ana omurgasını oluşturdu.

Kültür ve sahne etkinlikleri:

Festival alanında Yerel Kültür, Rumeli-Balkan, Karadeniz, Kafkas, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Roman kültürleri için ayrı stantlar yer aldı. Bir hafta boyunca sahnede yöresel ezgiler, halk oyunları ve gastronomi atölyeleri sunularak katılımcılara farklı bölgelerin kültürel zenginlikleri tanıtıldı.

Kapanış programı ve Roman buluşması:

Festivalin son günü, Millet Bahçesi'ndeki kapanışta gerçekleşen Roman Kültür Buluşması ve konser programı ile taçlandırıldı. Katılımcılar müzik ve dans gösterilerini takip etti; böylece festival, yapılan son gösterilerle noktalandı ve yedi günlük program tamamlandı.

SAKARYA&#039;DA DÜZENLENEN 3. GELENEKSEL SAKARYA KÜLTÜR FESTİVALİ, MİLLET BAHÇESİ&#039;NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN...

SAKARYA'DA DÜZENLENEN 3. GELENEKSEL SAKARYA KÜLTÜR FESTİVALİ, MİLLET BAHÇESİ'NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPANIŞ PROGRAMIYLA SONA ERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tokat belediye başkanlık binası ileri mühendislik uygulamalarıyla restore ediliy...
images

Ahi Külliyesi'nde zaferin sessiz tanıkları: cephe fotoğrafları sergisi
images

Karakaş Konağı Malatya'nın kültür mirasına yeniden dönüyor
images

Sinop'ta ustalar mirasın inceliklerini paylaştı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakemlerin ihmali için savcılığa başvuru: Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyon soruşturulacak

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

Eğitime ara yok: Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına destek

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı