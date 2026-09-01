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Saldırı iddiaları sonrası Anna-S İstanbul Boğazı'ndan eskort eşliğinde geçti

Novorossiysk açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Libeyra bayraklı Anna-S, 7 römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçerken boğaz çift yönlü trafiğe kapandı.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 16:59

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 17:06

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Saldırı iddiaları sonrası Anna-S İstanbul Boğazı'ndan eskort eşliğinde geçti

Saldırı iddiaları sonrası Anna-S İstanbul Boğazı'ndan eskort eşliğinde geçti

Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtilen Libeyra bayraklı Anna-S isimli dökme yük gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçirilerek transit yolculuğuna devam etti. Olayın ardından gemiye kıyıdan eşlik eden bir konvoyun refakatinde geçiş tamamlandı.

geçiş ve eskort detayları:

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, 225 metre uzunluğunda ve 32,3 metre genişliğindeki geminin güvenli geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 7 kurtarma römorkörü eşlik etti. Römorkörlerin, hem manevra desteği hem de güvenlik amacıyla Butter geçiş boyunca geminin yakınında bulunduğu belirtildi.

boğaz trafiği ve süre:

Geminin Boğaz geçişi sırasında, seyrin güvenli biçimde sağlanması amacıyla İstanbul Boğazı çift yönlü gemi geçiş trafiğine kapatıldı. Geçiş yaklaşık 2 saat sürdü ve tamamlanmasının ardından trafik normale döndü.

Saldırı iddiasının ayrıntılarına ilişkin resmi kaynaklardan geniş bilgi paylaşılmadı; ancak bölgeden gelen bildirime göre Anna-S, muhtemel hasat veya risk değerlendirmeleri gözetilerek eskortlu olarak seyrine devam etti.

LİBEYRA BAYRAKLI ‘ANNA-S’ İSİMLİ DÖKME YÜK GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI&#039;NDAN GEÇTİ.

LİBEYRA BAYRAKLI ‘ANNA-S’ İSİMLİ DÖKME YÜK GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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