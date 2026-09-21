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Sultangazi taş ocaklarında ceset bulundu; kimlik tespiti sürüyor

Sultangazi'de taş ocaklarında bulunan erkek cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp'a gönderildi; kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 23:43

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 23:48

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sultangazi taş ocaklarında ceset bulundu; kimlik tespiti sürüyor

Olay yeri ve ilk müdahale

İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi Taş Ocakları mevkiinde akşam saatlerinde bir işçi tarafından erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışmanın tamamlanmasının ardından cesedi Adli Tıp Kurumu morguna teslim etti.

buluntuya ilişkin ilk bilgiler:

İddiaya göre çalışma alanında hissedilen kötü kokuların kaynağına bakan bir işçi cesetle karşılaştı ve durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerinde yapılan incelemede delil toplanması ve fotoğraf çekimi gibi prosedürler yerine getirildi.

kimlik tespiti ve soruşturma:

Cesedin, 13 Eylül Pazar günü evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve 8 gündür aranan Mustafa Dinler (49)'e ait olabileceği düşünülüyor. Ancak kesin kimlik tespiti, Adli Tıp'taki incelemeler tamamlandıktan sonra açıklanacak. Olayla ilgili soruşturma polis ekiplerince sürdürülüyor.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE TAŞ OCAKLARINDA KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU.

İSTANBUL SULTANGAZİ’DE TAŞ OCAKLARINDA KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ERKEK CESEDİ BULUNDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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