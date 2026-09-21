Türkevi'nde görüşme: Erdoğan ile Kurti'nin New York teması

Erdoğan ile Kurti'nin görüşmesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu (BM 81. Genel Kurulu) için bulunduğu New York'ta, akşam saatlerinde geldiği Türkevi'nde Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi kabul etti. Görüşme, Erdoğan'ın ziyareti çerçevesindeki ikili temasların bir parçası olarak ikinci gün gerçekleştirildi.

Görüşmenin bağlamı:

Toplantı, Türkiye ile Kosova arasındaki diplomasi trafiğinin New York ayağında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM 81. Genel Kurulu vesilesiyle düzenlenen görüşmeleri arasında Kurti ile yapılan kabul, iki ülke ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı ikili temaslara dahil edildi.

İkili temas trafiği:

Erdoğan, New York'taki ziyaretinin ikinci gününde ayrıca Vietnam Devlet Başkanı To Lam, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el‑Menfi ile ve Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Al‑Khaled Al‑Hamad Al‑Sabah ile görüşmüştü. Kosova Başbakanı Kurti ile yapılan görüşme, bu yoğun temas programının devamı niteliğindeydi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, KOSOVA BAŞBAKANI ALBİN KURTİ'Yİ TÜRKEVİ'NDE KABUL ETTİ.