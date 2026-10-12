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Salihli'de modern seraların planı saha çalışmalarıyla şekilleniyor

Salihli Organize Tarım Bölgesi'nde saha çalışmaları başladı; jeotermal destekli modern seralar için jeoteknik sondaj ve yerleşim planı hazırlanıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 15:51

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EDİTÖR: Berk Doğan

Salihli'de modern seraların planı saha çalışmalarıyla şekilleniyor

Salihli organize tarım bölgesinde saha çalışmaları hız kazandı

Manisa ve Ege Bölgesi tarımına katkı sağlaması hedeflenen Salihli Organize Tarım Bölgesi projesinde ilk saha uygulamaları başladı. İş makineleri proje alanına indi ve yerinde yapılan incelemelerle planlama süreci somut aşamaya geçti.

çalışmaların kapsamı:

Proje kapsamında yüklenici firma ile sözleşme imzalanmasının ardından Manisa Salihli Jeotermal Kaynaklı Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi için planlama ve mühendislik hizmetleri hızla yürütülüyor. Bir yandan Genel Yerleşim Planı hazırlığına esas arazi incelemeleri ve teknik değerlendirmeler sürerken, diğer yandan imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu için iş makineleriyle sahada sondaj ve arazi çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Hazırlanacak Genel Yerleşim Planı, bölgede yer alacak modern sera parselleri, tarıma dayalı sanayi alanları, idari ve teknik hizmet alanları, ortak kullanım alanları, ulaşım bağlantıları ve altyapı sistemlerinin yerleşimini belirleyecek ve uygulamaya esas teşkil edecek düzenlemeleri içerecek.

hedefler ve beklentiler:

Projenin temel hedefi, jeotermal enerji kaynaklarını modern tarım teknolojileriyle birleştirerek su ve enerji verimliliğini artırmak, tarımda dijitalleşme ve otomasyonu yaygınlaştırmak. Bu sayede yüksek katma değerli tarımsal üretimin desteklenmesi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi ve ihracat imkanlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yatırım aynı zamanda bölge ekonomisine doğrudan ve dolaylı yeni istihdam fırsatları sunmayı, üretilen ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması ve pazara ulaştırılmasına yönelik altyapıyı güçlendirmeyi hedefliyor. Çevre dostu altyapı çözümleri, modern sulama ve otomasyon sistemleri ile enerji verimliliği uygulamaları projenin öncelikleri arasında yer alıyor.

Sahada başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla Salihli Organize Tarım Bölgesi’nin planlama ve uygulamaya hazırlık sürecinde önemli bir adım daha geçilmiş olacak; proje, jeotermal kaynakları tarımsal üretimle buluşturarak bölgenin üretim ve ihracat potansiyelini artırmayı hedefliyor.

MANİSA VE EGE BÖLGESİ TARIMINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMASI HEDEFLENEN SALİHLİ ORGANİZE TARIM BÖLGESİ...

MANİSA VE EGE BÖLGESİ TARIMINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMASI HEDEFLENEN SALİHLİ ORGANİZE TARIM BÖLGESİ (OTB) PROJESİNDE ÖNEMLİ BİR AŞAMAYA GEÇİLDİ. MODERN TARIM TEKNOLOJİLERİ İLE JEOTERMAL ENERJİ KAYNAKLARINI BULUŞTURACAK, İHRACAT ODAKLI ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK VE BÖLGE EKONOMİSİNE YENİ BİR İVME KAZANDIRACAK PROJEDE SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI, İŞ MAKİNELERİ PROJE ALANINA İNDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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