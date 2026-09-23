Dolar 48,8328 +0,06%
Euro 55,6980 -0,32%
Bist 13.252,10 +0,40%
Altın Gram 6.798,77 -1,05%
EUR/USD 1,1403 -0,44%
Brent Petrol 97,02 +1,69%
--°

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında düzenlenen toplantıda eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmet yatırımlarının fiziki durum ve takvimi ele alındı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

İlçe yatırımları öğretmenevinde değerlendirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yürütülen ve planlanan kamu yatırımları, "İlçe Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı"nda masaya yatırıldı. Toplantı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve ilgili kurum amirleri ile daire müdürleri katıldı.

Hangi alanlar görüşüldü:

Toplantıda öncelikle eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler olmak üzere ilçe genelindeki devam eden kamu yatırımlarının fiziki durumları, yapım süreçleri ve hedeflenen tamamlanma tarihleri değerlendirildi. Kurum amirleri sorumlusu oldukları projeler hakkında sunum yaparak saha çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi aktardı.

Koordinasyon ve kaynak kullanımı üzerine vurgu:

Ali Güldoğan, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımların vatandaşların refahı ve Salihli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Güldoğan, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında kullanılması ile projelerin planlanan takvime uygun şekilde tamamlanmasının temel hedef olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca kurumlar arasındaki eş güdümün sürdürüleceği ve yatırımların sahadan titizlikle takip edileceği vurgulandı. Kaymakamlık, ilgili birimler ile iş birliğini artırarak projelerin eksiksiz şekilde hizmete alınmasını sağlamayı amaçladığını bildirdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN VE PLANLANAN KAMU YATIRIMLARI İLE PROJELERİN SON...

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN VE PLANLANAN KAMU YATIRIMLARI İLE PROJELERİN SON DURUMU, DÜZENLENEN TOPLANTIDA ELE ALINDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kdz. Ereğli'nin gelecek planı: 2035 ortak kalkınma önerisi
images

Samsun'da çay fiyatı artışı İl Ticaret Müdürlüğü tarafından reddedildi
images

Karapınar'da tarlalarda çerezlik ayçiçeği ve patates için hasat mesaisi
images

Bir masa etrafında plan: Boyraz'tan meslek odalarıyla ortak çalışma sözü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trabzonspor'dan tescilli imaj uyarısı: Salah görselleri ticari kullanımda izin yok

Antalya'da ani fenalaşma trafikte ölümle sonuçlandı

Zonguldak'ta Sapça mevkisinde takla atan otomobil alev aldı: 1 kişi yaralandı

Alaplı-Akçakoca yolunda heyelan ulaşımı kısa süreli aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü