Salihli'de yatırımların takvimi ve öncelikleri masaya yatırıldı

İlçe yatırımları öğretmenevinde değerlendirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde yürütülen ve planlanan kamu yatırımları, "İlçe Yatırımlarını Değerlendirme Toplantısı"nda masaya yatırıldı. Toplantı, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi ve ilgili kurum amirleri ile daire müdürleri katıldı.

Hangi alanlar görüşüldü:

Toplantıda öncelikle eğitim, sağlık, tarım ve sosyal hizmetler olmak üzere ilçe genelindeki devam eden kamu yatırımlarının fiziki durumları, yapım süreçleri ve hedeflenen tamamlanma tarihleri değerlendirildi. Kurum amirleri sorumlusu oldukları projeler hakkında sunum yaparak saha çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi aktardı.

Koordinasyon ve kaynak kullanımı üzerine vurgu:

Ali Güldoğan, kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek ilçeye kazandırılan ve yapımı devam eden yatırımların vatandaşların refahı ve Salihli'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Güldoğan, kamu kaynaklarının etkin, verimli ve zamanında kullanılması ile projelerin planlanan takvime uygun şekilde tamamlanmasının temel hedef olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca kurumlar arasındaki eş güdümün sürdürüleceği ve yatırımların sahadan titizlikle takip edileceği vurgulandı. Kaymakamlık, ilgili birimler ile iş birliğini artırarak projelerin eksiksiz şekilde hizmete alınmasını sağlamayı amaçladığını bildirdi.

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE, İLÇEDE YÜRÜTÜLEN VE PLANLANAN KAMU YATIRIMLARI İLE PROJELERİN SON DURUMU, DÜZENLENEN TOPLANTIDA ELE ALINDI.