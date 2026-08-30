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Samsun Çarşamba havalimanı'nda kapasite atılımı: yeni terminalin temeli 3 eylül'de atılacak

Bakan Uraloğlu, 3 Eylül'de Samsun Çarşamba Havalimanı'nda 29 bin 120 metrekarelik yeni terminalin temelinin atılacağını ve yıllık kapasitenin 2 milyondan 3 milyona çıkacağını duyurdu.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Samsun Çarşamba havalimanı'nda kapasite atılımı: yeni terminalin temeli 3 eylül'de atılacak

Samsun Çarşamba havalimanı'nda yeni terminal için temel atma töreni

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yeni iç ve dış hatlar terminal binasının temelinin 3 Eylül Perşembe günü atılacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, projeyle kentin hava yolu altyapısının yenileneceğini ve artan talebe cevap verecek kapasite artışının sağlanacağını belirtti.

projenin kapsamı:

Yeni terminal binasıyla birlikte havalimanına yeni güç merkezi, ısı merkezi, apron bariyer binası ve havalimanı iç bağlantı yolları kazandırılacak. Ayrıca mevcut apron sahası 54 bin 27 metrekareden 71 bin 211 metrekareye çıkarılacak; apron alanında 17 bin 184 metrekarelik büyüme planlanıyor.

Projede uçak park pozisyonları 10'dan 14'e yükseltilirken, otopark kapasitesi 246 araçtan 1.506 araca çıkarılacak. Yeni CIP binası da yatırımlar arasında yer alıyor.

kapasite ve yolcu projeksiyonları:

Bakan Uraloğlu, Samsun Çarşamba Havalimanı'na "sıfırdan" 29 bin 120 metrekarelik bir iç ve dış hatlar terminal binası kazandırılacağını söyledi. Yeni terminal ile havalimanının yıllık yolcu kapasitesinin 2 milyondan 3 milyona yükseltileceği belirtildi.

Uraloğlu, mevcut talep artışına dikkat çekerek 2025 yılında havalimanında 1 milyon 640 bin 95 yolcu ve 17 bin 169 uçak trafiği gerçekleştiğini hatırlattı; yapılan projeksiyonların 2050'de yolcu ve uçak trafiğinin mevcut seviyenin iki katına kadar çıkabileceğini gösterdiğini aktardı.

Yeni terminal ile check-in bankoları, yolcu salonları, bagaj alanları ve VIP/CIP hizmetleri genişletilecek; böylece hem yolcu deneyimi iyileşecek hem de operasyonel kapasite artışı sağlanacak.

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI YENİ İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI’NIN TEMELİ 3 EYLÜL’DE...

SAMSUN ÇARŞAMBA HAVALİMANI YENİ İÇ VE DIŞ HATLAR TERMİNAL BİNASI’NIN TEMELİ 3 EYLÜL’DE ATILACAK

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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