Samsun-Ordu karayolunda çarpışma: 18 yaşındaki elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza detayları:

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Samsun-Ordu karayolunun 36. kilometresi Dikbıyık mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.F.C. yönetimindeki 55 AVE 628 plakalı otomobil, elektrikli bisikletin sürücüsü Esra Turan (18)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kız ağır yaralandı.

Müdahale ve hastane:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Esra Turan'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç kızı Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Turan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÇARPIŞMASI SONUCU AĞIR YARALANAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ.