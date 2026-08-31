Samsun'da beton tesisinde gece bekçisi cansız bulundu

Olayın gelişimi:

Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir beton firmasında gece bekçisi olarak çalışan Dursun Kıllı (49), sabah iş yerine gelenler tarafından yerleşke içindeki bekçi odasında hareketsiz bulundu.

İlk müdahale ve tespit:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazenin sevki ve otopsi:

Dursun Kıllı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na sevk edildi. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

SAMSUN’DA BİR BETON FİRMASINDA GECE BEKÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN 49 YAŞINDAKİ DURSUN KILLI, İŞYERİNİN YERLEŞKESİNDEKİ BEKÇİ ODASINDA ÖLÜ BULUNDU.