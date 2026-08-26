Samsun'da ikinci kattan düşen 33 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

Olayın gelişimi:

Olay, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın 2'nci katında yaşayan Büşra Yıldız (33), balkondan düşerek ağır yaralandı.

Sedyeyle ambulansa alınan genç kadın, yapılan ilk müdahalelerin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanedeki müdahalelere rağmen Büşra Yıldız bugün yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve adli süreç:

Genç kadının cansız bedeni, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı; güvenlik güçleri olay yerinde ve ilgili birimlerde bilgi topluyor. Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Haberde adı geçen özel isimler, yaş ve kurum bilgileri resmi açıklamalara göre korunmuş ve aktarılmıştır.

SAMSUN’DA BALKONDAN DÜŞEREK AĞIR YARALANAN 33 YAŞINDAKİ 1 ÇOCUK ANNESİ BÜŞRA YILDIZ, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ.