Samsun'da kırsalda canlanma: 103 projeye 159 milyon TL hibe

KKYP 17. etap sonuçları:

Samsun'dan Kırsal Kalkınma Yatırımları Programı (KKYP) 17. etap için toplam 166 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerin toplam hibe talebi 372 milyon TL düzeyindeydi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen değerlendirme sürecinde, 125 proje Bakanlığa gönderildi ve bunlardan 103 proje hibe desteğine uygun bulundu.

Hibe desteği almaya hak kazanan yatırımcılara sağlanacak toplam tutar ise 159 milyon TL olarak açıklandı. Onaylanan projeler arasında tarımsal üretimi ve kırsal ekonomiyi güçlendirmeye yönelik yatırımlar ön plana çıkıyor.

kadın ve gençlere öncelik:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, değerlendirme kriterlerinde kadın ve genç girişimcilere öncelik verildiğini vurguladı. Yılmaz ayrıca Tasarruflu Tarımsal Sulama Sistemleri Desteklemeleri kapsamında Samsun'dan yapılan 11 başvurunun tamamının kabul edildiğini ve bu projelere toplam 3,9 milyon TL hibe sağlanacağını bildirdi.

Yılmaz, kırsal kalkınma yatırımlarının tarımsal üretim, gıda arz güvenliği ve kırsal ekonominin güçlendirilmesi açısından önemine dikkat çekerek, 'Üreticilerimiz toprağına sahip çıktıkça, bakanlık olarak onlara destek olmaya kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

ilan ve tebligat süreci:

Hibe almaya hak kazanan projelerin listesi 23-29 Eylül tarihleri arasında, 5 iş günü süreyle ilanda kalacak. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacak; ilgililerin ilanda yer alan listeyi takip etmeleri gerekiyor. Bu duyuru süreci, hak kazanan projelerin kamuoyuna açıklanması ve itiraz/bilgilendirme mekanizmasının işletilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Program kapsamında onaylanan projelerin, kırsal alanlarda üretim kapasitesini artırmaya ve yerel ekonomilere doğrudan katkı sağlamaya yönelik olması bekleniyor. Sağlanan hibelerle hem altyapı hem de teknoloji yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor.

SAMSUN’DA KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARI PROGRAMI’NIN (KKYP) 17. ETAP SONUÇLARI AÇIKLANDI