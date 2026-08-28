Samsun'da sahte ürün ağına darbe: 80 parfüm ve 20 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'da kaçak ürün operasyonu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ve Terme ilçelerinde çalışma yürüttü.

operasyon detayları:

Yapılan çalışmalarda 80 adet gümrük kaçağı parfüm ile 20 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin ambalaj veya dağıtım biçimine ilişkin ilave ayrıntı paylaşılmadı.

yasal süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şahıs hakkında, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

SAMSUN'DA 80 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI PARFÜM İLE 20 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ.