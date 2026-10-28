Şehitkamil'de belediye tanzimiyle et raflarda: kilo 650 TL'den başlıyor

belediye tanzim mağazalarını hizmete açtı:

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, aylardır sözü verilen Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarını Merveşehir ve İbrahimli bölgelerinde hizmete sundu. Açılışta ilk alışverişi de yapan Yılmaz, projenin amacını vatandaşların kaliteli ete daha uygun fiyatlarla ulaşması olarak özetledi.

Yılmaz, belediyenin kendi temin ettiği erkek toklu koyunları kestirip şoklanmamış taze etleri doğrudan tüketicilerle buluşturduklarını belirtti. Buna göre ilk mağazalar faaliyete geçirilirken, önümüzdeki bir ay içinde Çıksorut, Beykent, Karacaahmet, Karşıyaka ve Gazikent bölgelerinde de mağazaların açılacağı duyuruldu.

mağazaların işleyişi ve hedefleri:

Başkan Yılmaz, sistemin işleyişine dair açıklamasında, "Erkek toklu koyun etini kendimiz alıyoruz, kesiyoruz ve hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Halkımız, şoklanmamış eti sofrasına taşıyabilecek. Kaliteli eti uygun fiyata alabilecek" ifadelerini kullandı. Yılmaz, projenin önceliğinin hemşehrilerin kaliteli gıdaya daha kolay ve ekonomik şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Uygulamanın hem kalite hem de maliyet açısından doğrudan tüketiciye avantaj sağlaması hedefleniyor. Belediye, bu tanzim mağazalarıyla dışarıdaki market fiyatlarına göre önemli bir fark yaratmayı amaçlıyor.

fiyat listesi ve kampanya detayları:

Yılmaz, mağazalardaki fiyatların dışarıdaki herhangi bir markete göre yüzde 40 daha uygun olduğunu söyledi ve fiyat listesini paylaştı. Mağazalarda satışa sunulan bazı ürünler şöyle:

Kemikli boyun gerdan: 650 TL / kilo

Kemikli döş: 550 TL / kilo

Ön kol: 840 TL / kilo

Kemikli but (arka kol): 870 TL / kilo

Kemikli pirzola: 990 TL / kilo

Kebaplık kıyma: 670 TL / kilo

Kebaplık kuşbaşı: 990 TL / kilo

Yemeklik kuşbaşı: 750 TL / kilo

gelirlerin kullanımında vatandaş inisiyatifi ve tavuk çağrısı:

Yılmaz, belediyenin önceki uygulamalarından örnek vererek, baklava satışlarından elde edilen gelirlerin şehit ve gazi ailelerinin eğitim desteği için kullanıldığını hatırlattı. Et satışlarından elde edilecek gelirlerin hangi alanda değerlendirileceği konusunda ise kararın vatandaşlara bırakılmasını teklif etti.

Tavuk fiyatlarına yönelik de uyarıda bulunan Yılmaz, fiyatların yüksekliğinin vatandaşın bütçesini zorladığını belirterek işletmelere çağrıda bulundu: "Lütfen fiyatlarınızı düşürün. Fiyatlar bu şekilde devam ederse Şehitkamil Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazalarımızda tavuk satışına da başlarız. Halkımızın et ve tavuğa hasret kalmasını istemiyoruz."

Yılmaz, belediyenin vatandaşların temel gıda ürünlerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğini sözlerine ekledi.

ET VE TAVUK TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI HİZMETE AÇILDI