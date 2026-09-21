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Sanat, müzik ve hafıza: Unut Gitsin ile alzaymır farkındalığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, 21 Eylül için hazırlanan Unut Gitsin klibiyle alzaymır farkındalığını ve sevginin kalıcılığını vurguluyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 21:13

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Sanat, müzik ve hafıza: Unut Gitsin ile alzaymır farkındalığı

eser ve amaç:

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sanatçıları, 21 Eylül Dünya Alzaymır Günü vesilesiyle hazırladıkları Unut Gitsin adlı eser için bir klip yayımladı. Çalışma, müziğin birleştirici gücünden ve sanatın toplumsal farkındalık yaratmadaki olanaklarından hareketle hazırlandı ve dijital platformlarda paylaşıldı.

Eserde öncelik, alzaymırla yaşayan bireylere, yakınlarına ve hafızaların ötesinde varlığını sürdüren annelere ithaf edilmek. Metin ve melodinin buluştuğu düzenleme, sevginin hafızaların ötesindeki kalıcılığına dikkat çekiyor; unutulan anıların ötesinde varlığını sürdüren bağlar sanat diliyle dile getiriliyor.

kayıt ve görsellik:

Kayıt ve çekimler Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Mekân seçimi ve görsel dil, eserin duygu odağını güçlendirecek biçimde tasarlandı; bu yaklaşım, eserin sadece işitsel değil aynı zamanda görsel hafızada da bir iz bırakmasını hedefliyor.

ekip ve üretim süreci:

Eserin genel sanat yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı üstlenirken, düzenlemesi Hasan Niyazi Tura, solistliği Ezgi Eyüboğlu, güfte ve bestesi ise Hülya Akıncı tarafından gerçekleştirildi. Müzik kadrosunda piyanoda Sarper Kaynak, kemanda Berkay Cantürk yer aldı; ses kaydında Ali Altuncevahi, görsel kayıt ve düzenlemede Burak Coşkun ve Serdar Erbay görev aldı.

toplumsal etki ve hedefler:

Unut Gitsin, yalnızca bir şarkı olmanın ötesinde, sanatın iyileştirici ve birleştirici yönünü ön plana çıkarıyor. Çalışma, alzaymır konusunda toplumsal farkındalığın güçlendirilmesine katkı sunmayı, aile bağlarının ve vefanın öneminin yeniden hatırlanmasını hedefliyor. Eser, dinleyiciye sevginin hafıza sınırlarını aştığını ve gönülden gönüle uzanan bağların sanatla nasıl ifade edilebileceğini gösteriyor.

Proje, devlet destekli sanat üretiminin toplumda duyarlılık yaratmadaki rolüne bir örnek teşkil ederken, dijital platformlardaki paylaşımıyla daha geniş kitlelere ulaşmayı amaçlıyor. Bu yönüyle çalışma, hem duygusal hem de farkındalık odaklı bir yaklaşımı bir arada sunuyor.

Sanatın hafızaya, müziğin sevgiye dokunduğu bir eser: &quot;Unut Gitsin&quot;

Sanatın hafızaya, müziğin sevgiye dokunduğu bir eser: "Unut Gitsin"

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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