Sancaktepe Uysal Caddesi'nde silahlı saldırı: iş yeri hedef alındı, şüpheliler kaçtı

Sancaktepe'de iş yerine silahlı saldırı

Sancaktepe Uysal Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Olayın hemen ardından saldırganlar hızla bölgeden kaçtı.

Olayın seyri:

Kısa sürede olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk belirlemelere göre saldırıda ölü ya da yaralanan olmadığı bildirildi. Güvenlik güçleri, iş yerinde inceleme yaparak olayın gerçekleşme şeklini tespit etmeye başladı.

Polisin çalışması:

Emniyet birimleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirecek.

SANCAKTEPE’DE KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN KİŞİ YA DA KİŞİLER TARAFINDAN BİR İŞ YERİNE SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ.