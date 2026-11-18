Dr. Safiye Ali Aile Sağlığı Merkezi halka hizmet vermeye başladı

Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 350 metrekarelik, iki katlı Dr. Safiye Ali Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tesis, mahalle sakinlerine birinci basamak sağlık hizmeti sunmak üzere planlandı ve Sancaktepe Belediyesi tarafından ilçeye kazandırıldı.

törene katılım ve protokol:

Açılış töreninde Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sağlık yöneticileri, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Törende dualar edilip kurdele kesilerek merkez resmen hizmete alındı.

belediyenin sağlık yatırımları ve gerekçesi:

Başkan Alper Yeğin döneminde ilçeye kazandırılan yedinci aile sağlığı merkezi olan bu tesis, belediyenin birinci basamak sağlık altyapısını güçlendirme stratejisinin parçası olarak değerlendiriliyor. Yeğin açılışta yaptığı konuşmada, ilçede farklı sosyal donatı ve sağlık tesislerini düzenli olarak hizmete sunduklarını belirterek, "Sancaktepe'de ne kadar aile sağlığı merkezine ihtiyaç olduğunu tespit etmiştik" dedi.

Yeğin, bu merkezlerin yalnızca günlük sağlık hizmetleri için değil, olası büyük afet ve depremlerde revir olarak da kullanılabilecek yapılar olarak planlandığını vurguladı. Konuşmasında ayrıca yapım sürecinde emeği geçen teknik ekipler, işçi kardeşler ve ilgili müdürlüklere teşekkür etti.

Geçtiğimiz Ekim ayında Emek Mahallesi'nde açılan Mehmet Şimşek Aile Sağlığı Merkezi'nin bir ay dolmadan ardından hizmete giren Dr. Safiye Ali Merkezi, belediyenin bölgesel erişilebilirlik ve acil durum hazırlığı hedefleriyle uyumlu bir yatırım olarak sunuldu.

Açılışın ardından yetkililer, merkezin mahalle sakinlerinin birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya başlayacağını ve toplum sağlığı hizmetlerinin erişilebilirliğinin artacağını belirtti. Tören, protokol konuşmaları, dualar ve kurdele kesimiyle tamamlandı.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ALPER YEĞİN TÖRENDE KONUŞMA YAPTI